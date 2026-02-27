Maszkban támadta meg valaki a zalaszentgróti járási hivatal ügyintézőjét

A zalaszentgróti járási hivatal munkatársát ma reggel munkakezdéskor egy maszkos támadó ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget – közölte pénteken a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.
Az MTI-hez eljuttatott közleményben hangsúlyozzák: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal elítél minden olyan cselekményt, amely során a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel.
Megjegyezték, a járási- és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek, így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő. Az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, ezért a mentesítés és a takarítás idejére annak működése szünetel – írták.