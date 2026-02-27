Zalaszentgrót;kormányhivatal;járási hivatalok;hivatalos személy elleni erőszak;Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium;

2026-02-27 18:00:00 CET

Maszkban támadta meg valaki a zalaszentgróti járási hivatal ügyintézőjét

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a támadó ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról, a kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget.