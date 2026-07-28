Az utasok és az 52 fős személyzet biztonságban vannak.
Senki sem sérült meg, üzemanyag sem szivárgott a Dunába.
Így nem vette észre azt a pontot, ahol irányt kellett volna váltania.
Eltávolítják a mesterséges zátonynak szánt autógumikat a dél-franciaországi part menti vizekből, mert kiderült, hogy mérgező anyagokkal szennyezik a környezetet.
A zátonyra futott tengerjáró utasainak mentéséről számolt be Francesco Schettino, a 2012 januárjában szerencsétlenül járt Costa Concordia volt kapitánya szerdán az ellene folyó bírósági per újabb tárgyalási napján.
A tavaly januárban zátonyra futott Costa Concordia kapitánya késve adta ki a parancsot az utasok mentésére - derült ki az óceánjáró balesetének okait és felelőseit kereső bírósági per újabb tárgyalásán.