Budai Gyula: Úgy látszik, a bíróságok beálltak Magyar Péter mögé

választás;Fidesz;bíróság;bántalmazás;Budai Gyula;

2026-02-28 19:22:00 CET

A kormánypárti politikus szerint az igazságszolgáltatás teret enged az utcai erőszaknak.

Politizálással vádolta meg a független bíróságokat a Fidesz országgyűlési képviselője.

Budai Gyula mindezt annak kapcsán írta, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság nem rendelt el kényszerintézkedést azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint bántalmazta a Fidelitas IX. kerületi alelnökét néhány napja a fővárosban. Emlékeztetett: a végzés szerint nem politikai indíttatású volt a támadás.

A korábbi elszámoltatási kormánybiztos azonban úgy véli, Bocskai Csaba Tamás bántalmazása egyértelműen politikai indíttatású volt, mert az elkövető a Fideszre utalva támadta meg a kormánypárti aktivistát. „A független bíróságok továbbra is politizálnak és teret engednek az utcai erőszaknak, és úgy látszik, beálltak Magyar Péter mögé” - vonta le a konzekvenciát.

A Fővárosi Törvényszék egy, lapunknak is megküldött pénteki tájékoztatásában azzal indokolta döntését, hogy a gyanúsított büntetlen előéletű, igazolt lakhellyel és munkahellyel rendelkezik, egzisztenciális körülményei rendezettek, az eljárás során ez idáig együttműködést és megbánást tanúsított, a rendőrségen önként jelentkezett. Mindemellett a bűncselekmények kisebb tárgyi súlyúak, és a bírói gyakorlat alapján nem valószínűsíthető végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása.