Ököllel támadtak Budapesten a Fidelitas alelnökére

Fidesz;támadás;testi sértés;

2026-02-25 17:12:00 CET

Bocskai Tamást mentő vitte kórházba a sérülései miatt.

A ferencvárosi Fidelitas jelenlegi alelnöke az a férfi, akit szerda hajnalban Budapesten, az utcán ért támadás - írja a Blikk.

Bocskai Tamás azért lépett oda egy plakátokat megrongáló férfihoz, hogy számon kérje, mire az illető ököllel rátámadt. Az elkövetőnél szike volt, jobb kézzel több alkalommal megütötte a kormánypárti politikust, aki földre zuhant és beverte a fejét. Végül mentők vitték el a helyszínről. Sérülései nyolc napon belül gyógyulóak.

A férfi feljelentést tett a rendőrségen, ahol ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. Bocskai Tamás elmondta, már befejezte a munkáját, amikor egy barátjához indult a VI. kerületbe, a Hunyadi térre, amikor látta, hogy egy férfi kinyomható kőműves szikével rongálja a Fidesz plakátjait. Amikor számon kérte, a férfi szidni kezdte a Fideszt, majd rátámadt, a bal kezében tartott szike mellett jobb kézzel kétszer arcon ütötte, amitől elesett, és a földön fekve a kabátjáról a kapucnit is letépte az elkövető.

„Csak egy hajszálon múlt, hogy a jobb öklével, és nem a bal kezével esett nekem, amiben a szike volt. Ki tudja, akkor mi történik. Ahogy többször arcon ütött, a földre kerültem. Lehetett látni a támadón, hogy vérbe forogtak a szemei, elment az agya, teljesen elveszítette az önkontrollját. Miután elhagyta a helyszínt, azonnal hívtam a mentőket és a rendőrséget”

- fogalmazott. Hozzátette, hogy a támadót nem ismerte. Az agresszor egy csivavával sétált, ezért a politikus feltételezése szerint a környéken élhet. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy megtalálják az elkövetőt.