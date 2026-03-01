Irán is megerősítette, hogy meghalt Ali Hamenei ajatollah, aki saját népére is ellenségként tekintett

Irán;háború;

2026-03-01 08:21:00 CET

Az izraeliek és az Egyesült Államok által végrehajtott támadásokban életét vesztette Irán vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah, akinek rengeteg vér tapad a kezéhez.

Ali Hamenei 1939-ben született Mashadban, azeri-perzsa családban. Vallási tanulmányait Kúmban folytatta, Ruhollah Homeini tanítványa lett. A sah-rezsim ellen tiltakozott, hatszor letartóztatták, három évre száműzték. A 1979-es iszlám forradalom kulcsfigurája volt, közel került az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC). 1981-ben merénylet érte, jobb karja megbénult. Ugyanebben az évben elnökké választották (1981–1989), az iráni-iráki háború alatt különösen szoros kapcsolatot épített ki a Forradalmi Gárdával.

Ruhollah Homeini 1989-es halála után az úgynevezett szakértői gyűlés őt nevezte ki legfőbb vezetővé, bár nem volt ajatollah rangú – ehhez az alkotmányt módosították. Eleinte „átmeneti vezetőként tekintettek rá, de gyorsan konszolidálta hatalmát: mélyreható hálózatot épített ki a hadseregben, klérusban és gazdasági alapítványokban. Pragmatikus keményvonalasnak tartották, aki igyekezett kordában tartani az egyes frakciókat, miközben az IRGC-t a rezsim fő támaszává tette.

Hatalma abszolút volt: irányította a politikát, a gazdaságot, a hadsereget, a bírói kinevezéseket.

Ali Hamenei 37 éves uralma alatt számos lázadás tört ki gazdasági válságok, választási csalások és a szabadságjogok korlátozása miatt. A megmozdulásokat rendre vérbe fojtotta az IRGC és baszídzs milícia segítségével. Nem túlzás azt állítani, hogy összesen emberek tízezreit küldte a halálba. Felelőssége vitathatatlan a vérontásokban, hiszen személyesen ő adott parancsot a megmozdulások brutális elfojtására.

Tekintsük át a legfontosabb megmozdulásokat és az ezeket követő vérfürdőket.

1988-as politikai kivégzések

Ali Hamenei még lnökként (1981–1989) hagyta jóvá Khomeini fatva szerinti tömeges akasztásokat: 4-5000 politikai foglyot végeztek ki hetek alatt. Tagadta felelősségét, de a rendszer élén állt.

​1999-es diákmegmozdulások

Teheráni egyetemisták tüntettek sajtószabadságért és reformokért. Több száz személyt tartóztattak le, sokan vesztettél életüket a rendőri erők brutális fellépése nyomán. Hamenei azt állította, „idegen erők” álltak a tüntetések mögött.

A 2009-es „Zöld Mozgalom”

Választási csalás történt az elnökválasztás során, amelyet a rezsim akkori „kedvencével”, Mahmúd Ahmadinezsáddal nyerettek meg. Milliók vettek részt a tüntetésekben, főleg Teheránban, Megrendítette az országot Neda Aga-Szoltan halála: egyenes adásban láthatták az emberek meggyilkolását. A hivatalos adat szerint 72-en haltak meg, a valós adat ennél jóval magasabb, száz feletti volt és ezrek sebesültek meg. A foglyokat megkínozták. Ali Hamenei "puccsnak" minősítette a megmozdulásokat az Iráni Forradalmi Gárda fojtotta vérbe.

2017–2018 gazdasági tüntetések

Infláció, munkanélküliség ellen országos felkelés történt több mint városban. Legalább 25 halott, 3700 letartóztatott volt a „végeredmény”. Ali Hamenei „ellenséges összeesküvések” nevezte a történteket.

​2019–2020 üzemanyagár-tüntetések

A benzináremelés miat törtek ki tüntetések. Sokan ezt skandálták: H„alál Hameneire!”. Az Amnesty International szerint a halottak száma meghaladta az 1500-at. Sokakat fejlövés ért, de a sebesülteket a kórházakban is megölték. Ali Hamenei adott parancsot a tömeggyilkosságokra.

​2022 Mahsza Amini-tüntetések

A fiatal lányt az erkölcsrendészet emberei verték halálra, kórházban vesztette életét, mert nem viselt fejkendőt. Országos lázadás tört ki, különösen a kurd vidékeken vonultak sokan utcára. Legalább félezren haltak meg az ENSZ közlése szerint. Mintegy 20 ezer embert tartóztattak le.

​2025–2026 gazdasági jellegű felkelések

Dollárválság, infláció nehezítette a mindennapi megélhetést. 2025 decemberétől egyre többen tüntettek, új elem volt, hogy sokan a Pahlavi-monarchia, a sah-éra visszaállítását követelték. Január 8–9-én Hamenei parancsot adott a Legfőbb Biztonsági Tanácsnak a tüntetések „bármi áron” való leverésére. Az IRGC szörnyű mészárlást hajtott végre. A halálos áldozatok számát 12 ezer és 36 ezer közé teszik egyes források. Több mint 400 városban vonultak utcára az emberek, így a kisebbségek által lakott régiókban is.

Ezek a lázadások aláásták Ali Hamenei legitimitását, annál is inkább, mert IRGC-segítséggel tartotta meg hatalmát.

Ali Laridzsáni, a várható utód

Ali Laridzsáni (1958–) iraki születésű, befolyásos kléruscsaládból való (testvére a bírák vezetője). Van egy doktorija filozófiából, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoki és a rádió és televízió elnöki tisztét is betöltötte már, emellett a perzsa ország fő nukleáris tárgyalójaként vált ismertté. 2008–2020 között parlamenti elnök volt, 2025-től pedig a legfőbb nemzeti biztonsági tanács titkára.

Ali Hamenei de facto utódjelöltjeként kezelték: Oroszországgal, Kínával tárgyalt helyette, irányította a 2026-os tüntetések vérbe fojtását,

amelyek miatt szankciókkal sújtották. Mivel nem a klérus tagja, így alkotmánymódosítás kellhet ahhoz, hogy az ország de facto vezetője legyen.