Irán is megerősítette, hogy meghalt Ali Hamenei ajatollah, aki saját népére is ellenségként tekintett

Az izraeliek és az Egyesült Államok által végrehajtott támadásokban életét vesztette Irán vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah, akinek rengeteg vér tapad a kezéhez.

Ali Hamenei 1939-ben született Mashadban, azeri-perzsa családban. Vallási tanulmányait Kúmban folytatta, Ruhollah Homeini tanítványa lett. A sah-rezsim ellen tiltakozott, hatszor letartóztatták, három évre száműzték. A 1979-es iszlám forradalom kulcsfigurája volt, közel került az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC). 1981-ben merénylet érte, jobb karja megbénult. Ugyanebben az évben elnökké választották (1981–1989), az iráni-iráki háború alatt különösen szoros kapcsolatot épített ki a Forradalmi Gárdával.

Ruhollah Homeini 1989-es halála után az úgynevezett szakértői gyűlés őt nevezte ki legfőbb vezetővé, bár nem volt ajatollah rangú – ehhez az alkotmányt módosították. Eleinte „átmeneti  vezetőként tekintettek rá, de gyorsan konszolidálta hatalmát: mélyreható hálózatot épített ki a hadseregben, klérusban és gazdasági alapítványokban. Pragmatikus keményvonalasnak tartották, aki igyekezett kordában tartani az egyes frakciókat, miközben az IRGC-t a rezsim fő támaszává tette. 

Hatalma abszolút volt: irányította a politikát, a gazdaságot, a hadsereget, a bírói kinevezéseket.

Ali Hamenei 37 éves uralma alatt számos lázadás tört ki gazdasági válságok, választási csalások és a szabadságjogok korlátozása miatt. A megmozdulásokat rendre vérbe fojtotta az IRGC és baszídzs milícia segítségével. Nem túlzás azt állítani, hogy összesen emberek tízezreit küldte a halálba. Felelőssége vitathatatlan a vérontásokban, hiszen személyesen ő adott parancsot a megmozdulások brutális elfojtására.

Tekintsük át a legfontosabb megmozdulásokat és az ezeket követő vérfürdőket.

1988-as politikai kivégzések

Ali Hamenei még lnökként (1981–1989) hagyta jóvá Khomeini fatva szerinti tömeges akasztásokat: 4-5000 politikai foglyot végeztek ki hetek alatt. Tagadta felelősségét, de a rendszer élén állt.

​1999-es diákmegmozdulások

Teheráni egyetemisták tüntettek sajtószabadságért és reformokért. Több száz személyt tartóztattak le, sokan vesztettél életüket a rendőri erők brutális fellépése nyomán. Hamenei azt állította, „idegen erők” álltak a tüntetések mögött.

A 2009-es „Zöld Mozgalom”

Választási csalás történt az elnökválasztás során, amelyet a rezsim akkori „kedvencével”, Mahmúd Ahmadinezsáddal nyerettek meg. Milliók vettek részt a tüntetésekben, főleg Teheránban, Megrendítette az országot Neda Aga-Szoltan halála: egyenes adásban láthatták az emberek meggyilkolását. A hivatalos adat szerint 72-en haltak meg, a valós adat ennél jóval magasabb, száz feletti volt és ezrek sebesültek meg. A foglyokat megkínozták. Ali Hamenei "puccsnak" minősítette a megmozdulásokat az Iráni Forradalmi Gárda fojtotta vérbe.

2017–2018 gazdasági tüntetések

Infláció, munkanélküliség ellen országos felkelés történt több mint városban. Legalább 25 halott, 3700 letartóztatott volt a „végeredmény”. Ali Hamenei „ellenséges összeesküvések” nevezte a történteket.

​2019–2020 üzemanyagár-tüntetések

A benzináremelés miat törtek ki tüntetések. Sokan ezt skandálták: H„alál Hameneire!”. Az Amnesty International szerint a halottak száma meghaladta az 1500-at. Sokakat fejlövés ért, de a sebesülteket a kórházakban is megölték. Ali Hamenei adott parancsot a tömeggyilkosságokra.

​2022 Mahsza Amini-tüntetések

A fiatal lányt az erkölcsrendészet emberei verték halálra, kórházban vesztette életét, mert nem viselt fejkendőt. Országos lázadás tört ki, különösen a kurd vidékeken vonultak sokan utcára. Legalább félezren haltak meg az ENSZ közlése szerint. Mintegy 20 ezer embert tartóztattak le.

​2025–2026 gazdasági jellegű felkelések

Dollárválság, infláció nehezítette a mindennapi megélhetést. 2025 decemberétől egyre többen tüntettek, új elem volt, hogy sokan a Pahlavi-monarchia, a sah-éra visszaállítását követelték. Január 8–9-én Hamenei parancsot adott a Legfőbb Biztonsági Tanácsnak a tüntetések „bármi áron” való leverésére. Az IRGC szörnyű mészárlást hajtott végre. A halálos áldozatok számát 12 ezer és 36 ezer közé teszik egyes források. Több mint 400 városban vonultak utcára az emberek, így a kisebbségek által lakott régiókban is.

Ezek a lázadások aláásták Ali Hamenei legitimitását, annál is inkább, mert IRGC-segítséggel tartotta meg hatalmát.

Ali Laridzsáni, a várható utód

Ali Laridzsáni (1958–) iraki születésű, befolyásos kléruscsaládból való (testvére a bírák vezetője). Van egy doktorija filozófiából, az Iráni Forradalmi Gárda  parancsnoki és a rádió és televízió elnöki tisztét is betöltötte már, emellett a perzsa ország fő nukleáris tárgyalójaként vált ismertté. 2008–2020 között parlamenti elnök volt, 2025-től pedig a legfőbb nemzeti biztonsági tanács titkára.

Ali Hamenei de facto utódjelöltjeként kezelték: Oroszországgal, Kínával tárgyalt helyette, irányította a 2026-os tüntetések vérbe fojtását,

amelyek miatt szankciókkal sújtották. Mivel nem a klérus tagja, így alkotmánymódosítás kellhet ahhoz, hogy az ország de facto vezetője legyen. 

