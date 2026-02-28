Donald Trump bejelentette, hogy Ali Hamenei ajatollah halott, Izraelben egy ember vesztette életét az iráni válaszcsapás miatt

Irán;Izrael;háború;

2026-02-28 23:05:00 CET

Az izraeli 12-es csatorna szerint szombaton az IDF 30 másodpercen belül 30 magas rangú iráni politikai és vallási vezetőre mért csapást, szerte Iránban több mint 200 halottja van az amerikaiakkal együtt végrehajtott támadásoknak.

Szombat reggel több mint 200 izraeli vadászgép mért csapást 500 célpontra szerte Iránban – jelentette be az izraeli hadsereg az IDF a perzsa ország ellen az Egyesült Államokkal elindított támadásról. Ez a legnagyobb hasonló katonai akciója volt – –, ráadásul csak az első hullám, amelyben az izraeli légierő ballisztikus rakéták kilövésére használt állomásokat (például a Tabrizban lévőt) és légvédelmi rendszereket vett célba Nyugat- és Közép-Iránban. Ezzel – idézi a The Tiimes of Israel élő hírfolyama az IDF bejelentését –, Izrael gyakorlatilag fennhatóságot szerzett az iráni légtér felett, nem mellesleg jelentősen korlátozta Irán csapásmérő képességeit. Az izraeli támadássorozat egyébként újabb és újabb hullámokban reggel óta tart, a legutóbb közép-európai idő szerint este 7 óra előtt jött a bejelentés, hogy elindították a következőt.

Az izraeliek és az amerikaiak célja deklaráltan a teokratikus teheráni síita rezsim megdöntése a közelmúlt vérbe fojtott tüntetései után. Ennek jegyében az izraeliek keményen meg is szórták a prominens vallási és politikai vezetőket, az izraeli 12-es csatorna szerint 30 másodpercen belül 30 magas rangú tisztviselőre mértek csapást. A legfőbb vallási vezető, Ali Hamenei ajatollah rezidenciájára 30 bombát dobtak le. Korábbi jelentésekkel ellentétben úgy tudni, hogy

Ali Hamenei az épületkomplexumban tartózkodott, egy bunkerbe menekítették az izraeliek érkezésekor, de nem azoknak a bunkereknek az egyikébe, amelyek olyan védettek és mélyen vannak, hogy csak amerikai bombák tudják elérni őket.

Szivárgó információk szerint életét vesztette a fia és valószínű utóda, Modzstaba Hamenei, de az izraeliek célkeresztbe vették Szajjid Abdolrahim Muszavi vezérkari főnököt, Ali Laridzsánit, a legfőbb nemzetbiztonsági tanács főtitkárát, Eszmail Kánt, az Iráni Forradalmi Gárda , elit alakulata, az al-Kudsz főparancsnokát, Ali Samhanit, a gárdista haditengerészet vezetőjét, illetve a gárdista légierő főparancsnokát, Madzsid Muszavit is.

Irán még nem erősítette meg a legfőbb vallási vezető haláláról szóló hírt, de Donald Trump is úgy értesült, hogy Ali Hamenei szombat reggeli izraeli támadásban. – Sok emberrel beszéltem, úgy érzem, ez helytálló információ – nyilatkozta az amerikai elnök az NBC News kérdésére. Az amerikai elnök később posztolt is a Truth Socialön, már tényként közölbe, hogy Ali Hamenei, „a történelem leggonoszabb embere” halott.

Ami az amerikai részvételt illeti, arra egy fehér házi tisztviselő azzal adott magyarázatot, Donald Trump rövid távú veszélyként értékelte, hogy Irán esetleg ballisztikus rakétákkal támadhatja az Egyesült Államok közel-keleti érdekeltségeit, és a várható veszteségek miatt nem akart várni, amíg a teheráni rezsim sort kerít ezekre a támadásokra. Hosszú távú fenyegetésnek az iráni atomprogramot nyilvánították, a teheráni vezetés ugyanis nem kért a polgári célú atomprogramról szóló együttműködési ajánlatokból,

az amerikai-iráni tárgyalásokon világossá vált, hogy az irániak nem akarnak leállni az urándúsítással nukleáris fegyver kifejlesztéséhez kellő szint előtt.

Akli Hamenei halálára utal az a tweet is, amelyet Ali Laridzsáni tett ki nemrég az X-re, „feledhetetlen leckét” ígérve azoknak „az elmebeteg elnyomóknak”, akik ma Iránra támadtak.

A napközben felröppenő információk nyomán este egy videóüzenetben már Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is arról beszélt, hogy Ali Hamenei erősödő jelek szerint életét vesztette. Közlése szerint a katonai akció addig tart, amíg csak szükséges, a cél megteremteni a lehetőséget, hogy az irániak megszabadítsák magukat a diktatúrától. Később az izraeli 12-es csatorna megszellőztette, hogy Benjamin Netanjahu látott egy fényképet az ajatollah holttestéről, miután kiemelték a rezidenciája romjai közül. Egy izraeli tisztviselő ezzel párhuzamosan tényként beszélt Ali Hamenei haláláról a médiának.

Az iráni válasz minderre elég erőtlen lett, Izraelre szombaton mintegy 150 rakétát lőttek ki a perzsa ország területéről. Többségüket az izraeliek és a védelmébe beszálló szunnita arab országok – Bahrein, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia – leszedte az égről. Irán mért csapást ezekre a szunnita arab országokra is, este pedig az egyik ballisztikus rakétája becsapódott Tel-Avivban, egy embert ölve és 19-et sebesítve meg. A halálos áldozat egy 40-es éveiben járó nő volt, egyvalaki súlyos, két másik ember pedig közepes sérüléseket szerzett.

Teheránból elkezdtek menekülni az emberek, tartottak rezsimpárti tüntetéseket is.

Beszámoltak a maguk részéről Epic Fury művésznévre keresztelt katonai akcióról azok az amerikaiak is, a US Central Command bejelentette, hogy amerikai katona nem sebesült meg az iráni válasz miatt, de amerikai érdekeltségekben keletkeztek minimális károk. Az amerikai légierő – írta meg élő hírfolyamában az AP – az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoki épületeire, iráni légvédelmi egységekre és támaszpontokra mért csapást reggel 10 előtt Teheránban és máshol földről, levegőből és vízről indított precíziós lőszerekkel.

Most először vetettek be egyirányú drónokat is élesben a harctéren.

Hivatalos iráni bejelentések – az iráni Vörös Félhold állami televízióban bejelentett adatai – szerint az izraeli-amerikai támadásban 200 ember vesztette életét, 747-en pedig megsebesültek. Szerte Iránban az összesen 31-ből 24 tartományban vágtak oda különféle célpontoknak az izraeliek és az amerikaiak, a mentést 220 egységet vezényeltek ki. Csak abban a dél-iráni Minabban fekvő lányiskolában, amelynek az épületét három rakéta érte, 85-re nőtt a halálos áldozatok száma.

Ami a politikai vonatkozásait illeti, szombaton Benjamin Netanjahu telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, akinek megköszönte a részvételt az Irán elleni támadásban, de beszélt az izraeli miniszterelnökkel Friedrich Merz német kancellár is, aki Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel közös közleményben jelezte, hogy nem szálltak be a katonai akcióba, és elítélik az iráni választ. Emmanuel Macron fájlalta, hogy Franciaországnak nem szóltak előre az izraeli-amerikai akcióról, az ügyben tartott egy ülést az ENSZ Biztonsági Tanácsa, Magyarországon pedig az Orbán-kormány egy szinttel emelte a terrorfenyegetettségi készültséget.