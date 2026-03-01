rendőrség;sebesültek;halottak;szórakozóhely;támadó;lelövés;Austin;texasi lövöldözés;

2026-03-01 16:00:00 CET

Ketten meghaltak, 14-en megsebesültek Austinban egy lövöldözésben, a támadót a rendőrök lőtték le

A támadás vasárnap hajnalban történt a texasi város ismert szórakozónegyedében. A sebesülek közül három ember kritikus állapotban van.