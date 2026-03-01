Ketten meghaltak, 14-en megsebesültek Austinban egy lövöldözésben, a támadót a rendőrök lőtték le

Legalább három ember – köztük a feltételezett lövöldöző – meghalt és további 14 ember megsebesült, amikor vasárnap hajnalban lövöldözés tört ki Austin nyüzsgő szórakozónegyedében – számolt be a tragédiáról a CNN. Záróra előtt egy népszerű bárban, a Buford's Backyard Beer Gardenben történt a támadás.
Az esetről Lisa Davis rendőrfőnök elmondta, hogy a hatóságok hívást kaptak egy lövöldöző férfiról. A támadós a helyszínre érkező egyenruhásokra is tüzelt, három rendőr visszalőtt, a gyanúsított is életét vesztette.
A hatóságok közlése szerint a kórházban ápoltak sebesültek közül három ember állapota kritikus. Az FBI is részt vesz a nyomozásban, terrorelhárítási munkacsoportjuk a helyszínen talált előzetes bizonyítékok alapján csatlakozott a nyomozáshoz. – Szívből együtt érzünk az áldozatokkal. mondta Kirk Watson, Austin polgármestere, aki köszönetet mondott a rendőröknek, akiknek a gyorsasága életeket mentett.