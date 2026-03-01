Irán;Izrael;háború;Egyesült Államok;katolikus egyház;XIV. Leó pápa;

2026-03-01 16:00:00 CET

XIV. Leó pápa: Stabilitást és békét nem lehet fegyverekkel felépíteni

Erkölcsi felelősségvállalásra szólította fel az iráni konfliktusban részt vevő feleket a katolikus egyházfő.