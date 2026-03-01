Irán;Izrael;háború;Egyesült Államok;katolikus egyház;XIV. Leó pápa;

XIV. Leó pápa a Vatikán VI. Pál-termében május 12-én

XIV. Leó pápa: Stabilitást és békét nem lehet fegyverekkel felépíteni

Erkölcsi felelősségvállalásra szólította fel az iráni konfliktusban részt vevő feleket a katolikus egyházfő.

Erkölcsi felelősségvállalásra szólította fel az iráni konfliktusban részt vevő feleket XIV. Leó pápa vasárnap, aki szerint a békét nem lehet fegyverekkel építeni, és minél előbb le kell állítani az erőszak spirálját, mielőtt helyreállíthatatlan szakadékká mélyül.

A katolikus egyházfő az MTI szerint a Szent Péter téren délben mondott beszédében kijelentette, hogy nagy aggodalommal követi a Közel-Keleten és Iránban történő eseményeket. „A stabilitást és a békét nem lehet kölcsönös fenyegetésre építeni, sem a fegyverekre, amelyek pusztítást, fájdalmat és halált okoznak” - jelentette ki XIV. Leó.

A pápa hangsúlyozta, hogy a diplomáciának ismét rá kell találnia szerepére a népek java érdekében. XIV. Leó ezt követően imára szólított fel mindenkit a békéért.

Mint ismert, az Egyesült Államok és Izrael szombaton átfogó támadást indított Irán ellen, amelyben végeztek az ország legfőbb vallási vezetőjével, Ali Hamenei ajatollahhal és több más vezető iráni tisztviselővel. A perzsa állam válaszul Izraelt és amerikai támaszpontokat kezdett rakétázni. A háború ezúttal is számos civil áldozatot szed, Irán déli részén például Izrael egy lányiskolát bombázott le, amelynek következtében legkevesebb 85-en meghaltak.

Húsznál is többen megsérültek, köztük egy négyéves gyermek. Vizsgálat indult, hogy miért nem működött a légvédelem. 