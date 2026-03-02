Az egész társadalmat képviselik

fesztivál;interjú;Francia Intézet;Matthieu Berton;

2026-03-02 11:29:00 CET

A közelgő Frankofón Fesztiválról, a Frankofón Filmnapokról, valamint a Francia Intézet küldetéséről beszélt lapunknak az intézmény igazgatója, Matthieu Berton.

A Frankofón Fesztivált már huszonhat éve rendezik meg Magyarországon. Miben lesz különleges az idei esemény?

Mindenképpen nagyobb láthatóságot akartunk biztosítani ennek a programsorozatnak, mivel bár minden évben számos eseményt kínálunk több városban különböző művészeti ágakban, a közönséget mégsem értük el olyan számban, ahogy szerettük volna. Idén tehát arra törekedtünk, hogy minél többen tudomást szerezzenek a fesztiválról, aminek érdekében ki is adtunk egy programfüzetet, mely magyarul és franciául tartalmazza az eseményeket. Számos magyar partnerünk már az előző években is szeretett volna jobban bekapcsolódni a fesztiválba kulturális, oktatási és tudományos területein, ezért idén úgy döntöttünk, hogy jóval hamarabb felvesszük velük a kapcsolatot. Említeném az A38 hajót, amelyen két francia koncerten is részt vehet a közönség, Thycaline nevű dj fog fellépni, illetve Mélanie Pain énekesnő, akinek két svájci előzenekara is lesz, a Chaufau és Barrio Colette. És fontosnak tartom kiemelni, hogy Budapest mellett egész márciusban húsz városban fognak zajlani a programjaink, rengeteg gimnáziumban, általános iskolában szervezünk kulturális, oktatási programokat.

A francia politikának milyen hatása van az intézetre?

Csak pénzügyi szempontból vannak hatásai. Tavaly óta kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk a francia minisztériumoknak, így a Külügyminisztériumnak is, melyhez a budapesti Francia Intézet is tartozik. Ez a pénzügyi csökkenés viszont kismértékű, a Külügyminisztériumnak pedig a francia kulturális diplomácia prioritás marad a jövőben is. Másrészt a munkatársainknak köszönhetően sikerült kidolgoznunk olyan lehetőségeket, melyekkel a kimaradást tudjuk pótolni. Illetve nekünk is vannak saját bevételeink, egyrészt fejlesztettük a francia nyelv- és vizsgaközpontunkat, mely résztvevőinek száma nőtt, másrészt sikerült partnerséget kialakítanunk vállalatokkal is, mint a francia Groupama Biztosítóval, mely 2025-ben megnövelte az intézetnek nyújtott támogatását, mivel elégedettek voltak az itt látott eredményekkel. A Francia Intézetet szabadon irányíthatom, betartva Franciaország alapvető értékeit, és a feladatom része, hogy a magyarországi Francia Nagykövetség munkájához is illeszkedjek. És elégedett vagyok, hogy hűséges látogatóink vannak, akik a programokra visszatérnek, és látogatják a nyelvtanfolyamainkat és a könyvtárunkat is.

Hogy látja, a Franciaországban tapasztalható társadalmi feszültségek mennyire befolyásolják az intézet működését?

Ahogy minden országban, úgy Franciaországban is vannak társadalmi nehézségek, de ezek nem hatnak ki az itteni munkánkra. A mi feladatunk, hogy a lehető legteljesebb módon képviseljük azt a sokrétű forgatagot, ami a francia társadalmat jelenti. És ez nemcsak Magyarországon, de más országok francia intézeteiben is cél. Igyekszünk képviselni a vidéki, a városi, a fiatal, az idős és minden hátterű franciát. Mi ezt erősségként, értékként kezeljük. Konkrét példát is mondok: nemrég vetítettük az intézetben A gyűlölet című ikonikus filmet, mely Párizs nehéz sorsú kerületeinek fiatalságáról szól. Ezt is azzal a céllal mutattuk be, hogy láttassuk, számunkra fontos az egész társadalom képviselete. Az idei Frankofón Filmnapokon pedig szintén láthatunk olyan műveket, melyekben társadalmi kérdések merülnek föl.

Miben lesz egyedi az idei Frankofón Filmnapok?

Nagy megtiszteltetés, hogy az eseménynek lett egy védnökasszonya, Enyedi Ildikó filmrendező, aki örömünkre elvállata ezt a szerepet. Ő maga is kötődik Franciaországhoz, és egyes koprodukcióiban is együttműködött a hazámmal. Enyedi Ildikó továbbá képviseli azt a vágyunkat, hogy a programban a női rendezőket fókuszba helyezzük. Míg napjainkban világszerte a filmek körülbelül egyharmadát rendezik nők, addig nálunk, a Frankofón Filmnapokon a filmek ötven százalékát nők készítették.

Milyen programok lesznek március 20-án, a Frankofónia Nemzetközi Napján?

Ezen a napon a Francia Intézet átváltozik a frankofón kultúrák intézetévé, egyfajta „világfalu” lesz. Ezért megnyitjuk kapunkat minden frankofón ország embere előtt, hogy részt vegyen a programjainkon, melyeken azt akarjuk bemutatni, hogy ez a kultúra milyen sokrétű. Lesz koncert szenegáli zenészekkel, gasztronómiai standok, és folyamatosan vetítjük a frankofón országok rövidfilmjeit. Addigra pedig a vendégek már élvezhetik a megújult kávézónkat is, ahol megszervezzük a Nyelvek Kávéháza nevű eseményt, melyre Európa, Amerika és Afrika frankofón nyelvterületeiről érkeznek fiatalok, és a rájuk jellemző kiejtéssel, szókinccsel fognak beszélgetni egymással.

Infó: 26. Frankofón Fesztivál. 2026. március 4-28. 16. Frankofón Filmnapok Uránia Nemzeti Filmszínház, Francia Intézet. 2026. március 4-14.