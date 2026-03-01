165-re nőtt az iráni lányiskolára mért légicsapás halálos áldozatainak a száma

Irán;Izrael;Egyesült Államok;iskola;légicsapás;

2026-03-01

Az amerikaiak azt ígérték, vizsgálatot indítanak az ügyben.

165-re nőtt a halálos áldozatok száma a dél-iráni város Minab egyik lányiskolájára mért szombati légicsapás nyomán – idézi az AP hírügynökség az iráni állami IRNA hírét. Helyi hatósági közlések – Ebrahim Taheri Hormuzgán tartományi ügyész – szerint a támadásban diáklányok mellett szülők és tanárok is életüket vesztették, a sebesültek száma 96-nál állt meg. A Sadzsarah Tajjiba lányiskola épülete közvetlenül az Iráni Forradalmi Gárda egyik támaszpontja mellett állt, három rakéta találta el, miközben a diákok éppen órán ültek. Fénykép- és videófelvételeken az épületromok közül kiemelt holttesteket, iskolatáskákat és tankönyveket is lehet látni.

Az egyelőre nem világos, hogy a minabi lányiskolára az izraeliek vagy az amerikaiak mértek csapást, de abból ítélve, hogy az izraeliek azt mondták, nem tudnak róla, az amerikai hadsereg középső parancsnoksága, a US Central Command egyik szóvivője, Tim Hawkins kapitány vizsgálatot ígért az ügyben, az amerikaiak lehettek azok. Ez az eddigi legvéresebb incidense annak a háborúnak, amelyet Izrael és az Egyesült Államok indított el szombaton Irán ellen. „Ezek a diáklányok azért jártak iskolába, hogy tanuljanak. A jövőről szóló álmaikat ma brutálisan rövidre zárták” – ítélte el egy tweetben a légicsapást 2014 Nobel-békedíjas aktivistája, az egykori pakisztáni diáklány Malala Juszafzaj.