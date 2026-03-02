Besurranó szerelem

Korai öröm volt a szobájába beszűrődő napsütés, télikabátot kellett volna felvenni, mélázott el kezét dörzsölgetve, miközben a reggelijét várta a pultnál. Amikor megkapta a hamburgerét, leült egy asztalhoz, és a hatalmas ablakon át szomorúan bámulta az utcán részvétlenül hömpölygő tömeget. A bánat két hete állandó kísérője, akkor szakított vele a szerelme. Nincs több olyan lány a földön, akit neki szánna a sors, sóhajtott. Do you belive in love – búgta válaszul tamáskodására Cher, a feje felett elhelyezett hangszóróból. A fiú a hamburgerbe harapott. Már hittem, megvolt, kösz szépen, gondolta csalódottan. A kecsap kibuggyant a szája sarkánál, amikor a lány berobbant az utcába. Vállán repdesett a selyemkendő, szőke loboncában vígan kutakodott a szél, a kabátja vitustáncot járt nyúlánk alakja körül. Hosszú, kecses lábain iramodott a megállóba épp beálló huszonnyolcas után. A fiú szájában megállt a falat. A kecsap vékony patakfolyamként az álla felé tartott. Ádámcsutkája majd kiugrott, akkorát nyelt. Szeme csészényire tágult, ilyen álomszép förgeteget, ámuldozott, még sose látott. A váratlan szépség megbénította. „I can feel something inside me say” – sürgette Cher, mire a fiú megrázkódott, a tálcára ejtette félig elfogyasztott burgerét, és a kijárat felé vetette magát, majd két betérőt majdnem feldöntve, a lány után rohant. Az utcai virágárusnál felmarkolt egy csokor jácintot, ledobott érte egy kétezrest és tovaszáguldott. Még épp elérte a huszonnyolcast, felugrott rá és tátott szájjal leült a lánnyal szembeni ülésre. Van egy zsepid? – nyögte ki végül és átnyújtotta a lila-fehér virágduót, mire az elnevette magát, és zsebkendőjével letörölte a fiú arcáról a kecsapot.