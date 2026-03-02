A szerelem egy koratavaszi napon hirtelen suhant át a Népszínház utcán. Aligmárcius volt, a nap fátyolosan sütött át a felhőfoszlányokon, a járda feketén csillogott a hirtelen támadt záportól, a villamossínek csillogását a fel-feltámadó szél tompította szárazfakóvá. A fiú fázósan fogta össze magán vékony farmerdzsekijét, és álmos léptekkel ballagott a gyorsétterem biztos akolmelegébe.
Szilveszter az a nap, amikor kifordul a világ a sarkaiból, minden megeshet, minden jó és pazar! Évekig ezt hittem. Azért volt így, mert ezen napon éjfélig fenn maradhattam a testvéreimmel. Érdekes családunk van, amennyire szabadjára voltunk engedve, valahogy ezt az időben lefekvést meglehetősen sokáig megkövetelték tőlünk, még 14 éves koromban is kilencre biztosan ágyban voltam, és talán 18 évesen fordult elő először, hogy nem aludtam otthon valami szerenádbiznisz kapcsán. A szilveszteri bulit mint valami vidéki messiást vártam, még most is érzem a bizsergést. Jó volt gyereknek lenni, nem döntéseket hozni, és ilyen csacskaságoknak örülni.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Kardosné Gyurkó Katalint nevezte ki a posztra.
Görög Ibolya neve sokaknak ismerősen csenghet: a Miniszterelnöki Hivatal egykori protokollfőnöke ugyan ma már nem politikusoknak és diplomatáknak, hanem cégeknek és intézményeknek ad tanácsot, de máig őt keresik az újságírók, ha protokolláris témában kell szakértői véleményt kérni. 77 évesen még az országot járja, hogy az egyetemi auditóriumoktól a művelődési házakon át a polgári szalonokig arról tartson előadást, hogyan maradjunk életünk végéig aktívak, pozitív beállítottságúak, és miként érdemes az idősek és a fiatalok közötti, generációkat áthidaló kommunikációt ápolni. Azt vallja, az illemszabályok átadását már egész kisgyermekkorban érdemes kezdeni, és alkalmazásukat nem érdemes abbahagyni idős korunkra sem. Így zsémbes vénségek helyett olyanok lehetünk, akár az öreg fa, amelynek árnyékában jó megpihenni.
„Bezzeg az én időmben!” – kiáltottak fel vagy ezerszer a baby boomer szüleim és a veterán nagyszüleim kamaszkoromban, amikor olyasmit tettem, ami az ő idejükben nemhogy szokás nem volt, inkább tiltottnak számított. Bármire vonatkozhatott az idegőrlő lamentálás, például hosszas telefonálgatásra, tévé előtti lustálkodásra, feleselésre, a magnó ordíttatására, öltözködés és hajviselet megválasztására. Normális tizenévesként én is a saját, göröngyös utamat taposva haladtam az előttem járók tilalomfái közé bebetonozott, összkomfortos sztráda helyett. Vajon elengedhetetlen a generációk harca az együttműködés helyett? Miért olyan pokoli nehéz ez? A generációk közötti szakadékokat felszámoló hidak építéséről a legautentikusabb szakembert, Steigervald Krisztián generációkutatót faggattam.
Sajnos az ember általában csak idős korában érti meg, hova tartozik. Persze lehet, hogy akkor sem, és ez csak az öregségnek értelmet, örömet adó képzelgés. Mindenesetre erős, megtisztító erejű élmény. A trivialitás katarzisa. Hiszen az derül ki, hiába volt a sok mocorgás, hely- meg útkeresés, borzasztó szűkre szabott az igazi mozgástér: a felnőtté válás közege, a közös startvonal és az első kilométerek, amikor még látni a célt.
Ráfonódik a gyerekére, mint a borostyán a fára? Vagy kíméletlenül kihajtja belőle a maximumot, mint egy idomár? Esetleg olyan jó fej vele, mintha a barátja lenne? L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta kíméletlen, de kijózanítóan őszinte tükröt tart a szülők elé arról, hogy az egyes típusok milyen hatással vannak a gyerekekre. A rossz hír, hogy a hozott minta nagyon erősen hat, a jó, hogy az önismeret és a szándék jobbá tehet minket.
A kárpótlás szónak erős konnotációja van, és felidéz valami múltbéli veszteséget, amit túl kellett élni. Leginkább önigazoló hazugságokkal – amik ugyan lehetnek életmentők, de szörnyekké tesznek vagy élhetetlenné az életet. A társadalom legsúlyosabb mulasztása, hogy nem néz szembe az előző nemzedékek balfogásaival, vallja az Ünnepi Könyvhétre megjelent, A kárpótlás című regény szerzője, Márton László.
Höksring városát az alapító Ergot család tartja kézben a kizárólag itt honos hallucinogén gomba termesztésével és terjesztésével, miközben a lakosság másik „erőforrását” jelentő bordélyt, a Babaházat a Noplur család irányítja. Egy váratlan robbanásban azonban odavesznek az Ergotok, így felborul a korábbi kényes egyensúly a családok közt, és megindul a harc a város és a gombaüzlet irányításáért. A Termőtestek egyszerre a szépirodalom és thriller eszközeivel felépített nagyívű családregény, gengszternoir és kitalált várostörténet. A szerzővel, Sepsi Lászlóval beszélgettünk.
A járvány kitörése óta a hazai cégekben nőtt az idősebbek aránya - állapította meg az Opten.
Kooperáció vagy szuverenitás? Idomulni vagy nem idomulni? Lázadni, forradalmat csinálni vagy a rabságból kihozni a legjobbat? Konstruktív bizalmatlansági indítvány címmel jelent meg Vida Kamilla első verseskötete, aminek jó, ha bizalmat szavazunk, mert e közéleti költészet konokul szembenéz a jól bejáratott társadalmi mechanizmusokkal, de a saját esendőségével is. Az erősen önreflektív szerző a legköltőietlenebb témákhoz is merészen nyúl, szabadversben alkot, és sokakat megidéz Ambrus Attilától Babits Mihályig.
A szemünk előtt nőtt fel a Z és cseperedik az Alfa generáció: a világ első digitális nemzedéke, tagjai beleszülettek az internet valóságába, és friss látásmódjukkal máris elkezdték átformálni a világot.
Alkoholista apák, férjek, szinte mindent túlélő asszonyok, szétszakadt családok, ki nem beszélt traumák, generációkon át öröklődő „megfagyott szívek”. Gurubi Ágnes újságíró, szerkesztő első regénye szívet próbáló olvasmány.
Míg korábban az idősek tudása megkérdőjelezhetetlen érték volt, az utóbbi évtizedek alapvető változásokat hoztak. A különbözőségek tudatosítását és az egymás felé közeledés fontosságát hangsúlyozza Steigervald Krisztián áprilisban megjelent Generációk harca című könyvében.
A társadalomtudományok manapság szinte nélkülözhetetlenebbek, mint valaha, sztereotípiák helyett pedig együtt alkalmazkodhatnánk a követhetetlen gyorsaságú környezeti változáshoz és technológiai fejlődéshez. Nemes Orsolya generációkutató szerint a nemzedékeket többé nem a múlt, hanem a jövő alapján lenne érdemes definiálnunk.
A 2013-ban végrehajtott gazdaságszerkezeti összeírás adatai szerint összesen 8,4 ezer gazdasági szervezet és 485 ezer egyéni gazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet. A KSH adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, átlagéletkoruk 56 év. Tavaly csaknem 62 ezer fiatal gazdát mindössze a gazdák 12,8 százalékát tartottak nyilván. A fiatalok átlagéletkora 34 év.