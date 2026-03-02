Tuzson Bence háromszorosára emelte a Deák Ferenc-díj pénzjutalmát, majd kitüntette vele a bizalmas emberét

kitüntetés;pénzjutalom;Tuzson Bence;

2026-03-02 08:04:00 CET

Németh Balázs Sándor így egymillió helyett hárommillió forintot kapott.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy nappal azelőtt emelte háromszorosára a Deák Ferenc-díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát – tudta meg a 24. A portál szerint Németh Balázs Sándor így egymillió helyett hárommillió forint jutalmat kapott a kitüntetés mellé.

A cikk felidézi, Tuzson az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, tavaly március 15-én adományozott Deák Ferenc-díjat Németh Balázs Sándor miniszteri biztosnak. Az indoklás szerint Németh „az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi informatikai feladatainak előkészítéséhez, kidolgozásához és megvalósításához nyújtott magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként” részesült a kitüntetésben.

A 24 információi szerint ugyanakkor mindössze egy nappal a nemzeti ünnep előtt, március 14-én hirdették ki azt a másnap hatályba lépő rendeletmódosítást, amellyel

Tuzson a Deák Ferenc-díjhoz járó pénzjutalom összegét egymillió forintról hárommillióra emelte. Döntését azzal indokolta, hogy az elismerés összege hosszú évek óta nem változott.

A Deák Ferenc-díj az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is.

Korábban jogtudósok, akadémikusok, alkotmánybírók kapták meg, olyan elismert jogászok, mint Bánáti János, aki évtizedeken át volt az ügyvédi kamara elnöke, illetve Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke.

Hozzájuk képest kevéssé látható, hogy pontosan mivel érdemelte ki az elismerést a nyilvánosságban alig ismert, a díj odaítélésekor nem egészen 50 éves Németh Balázs Sándor.

A portál Némethről azt írja,

még Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nevezte ki „az igazságügyi nyilvántartó rendszerek koncepciójának megalkotásáért, előkészítéséért és fejlesztésének összehangolásáért” felelős pozícióba.

tavaly megújította a posztján Tuzson Bence, ekkor lett belőle az igazságügyi modernizációért felelős biztos. Ezért 2023 óta havi 700 ezer forintot kap.

fő bevételi forrását – legalábbis a közpénzek vonatkozásában – az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt működő MKIFK Magyar Közlönykiadó és Igazságügyi Fordítóközpont Zrt. vezetése jelenti. Tavaly jelentős fizetésemelést is kapott: a portál által megismert dokumentumok szerint az alapbérét 2025 szeptemberében úgy emelték 2 887 500 forintra, hogy az visszamenőleges hatállyal járt neki 2025. január 1-jétől számítva. Az erről szóló alapítói határozatot Töklincz Piroska miniszteri kabinetfőnök írta alá 2025. szeptember 5-én.

fontos bizalmasa Tuzson Bencének, erről árulkodik az is, hogy a miniszteri biztos számos külföldi útjára elkíséri a tárcavezetőt. Tavaly októberben például Németh is ott volt a miniszterrel Dubajban, ahol az Egyesült Arab Emírségek kabinetjének munkatársaival találkoztak, és egyeztettek az igazságszolgáltatás digitális fejlődéséről, valamint a mesterséges intelligencia jogi alkalmazásának lehetőségeiről. Tavaly májusban elkísérte Tuzson Bencét Szingapúrba is, ahol a miniszter az ottani főállamügyésszel osztotta meg a legfrissebb magyar igazságügyi reformok tapasztalatait. Emellett a nyáron a miniszterrel együtt teljesítették az Ultrabalaton futóversenyt az IM csapatának tagjaként.

a feleségével együtt a Belfrit NeRo Kft. tulajdonosa, ami a Magyarországon működő gyorsétterem-hálózat egységeit üzemelteti. A belga sült krumplit és hamburgereket árusító társaság az elmúlt években 100–200 millió forint közti forgalmat bonyolított évente néhány tízmilliós nyereség mellett.