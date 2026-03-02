Komjáthi Imre licitre bocsátja a Lázár Jánostól kapott pulóverét, hogy Iványi Gábor egyházán és a rászorulókon segíthessen

támogatás;Lázár János;licit;Iványi Gábor;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Komjáthi Imre;pulóver;

2026-03-02 06:39:00 CET

Az MSZP elnöke az egyik Lázárinfón kapott egy méregzöld pulóvert a fideszes politikustól „Jobbra át” felirattal. Azzal, hogy a ruhadarabot árverésre bocsátja, a hatalom által vegzált Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, annak vezetőjét és a rászorultakat támogatná.

„Pár hete egy Lázárinfón kaptam ezt a pulóvert Lázár Jánostól. Akkor ez egy cinikus, fölényeskedő politikai gesztus volt. Most viszont más jelentést kap” – szögezte le lapunkhoz is eljuttatott közleményében Komjáthi Imre. Az MSZP elnöke az építési és közlekedési minisztertől kapott méregzöld színű felsőt, amelyen egy „Jobbra át” felirat díszeleg. Cserébe ő is adott egy a szociáldemokraták jelképét, a kalapácsos embert ábrázoló vörös pulóvert. – Miközben ők a fűtés elzárását használják fegyverként egy lelkésszel szemben, mi az összefogást választjuk. Ezért ezt a pulóvert most online licitre bocsátom – jelentette ki Komjáthi Imre, aki a Facebook-oldalán meg is hirdette azt.

Iványi Gábor hetekig tartó kórházi kezelés után térhetett volna haza. Egy lelkész, aki egész életét mások szolgálatára tette fel, nem békés pihenést talált a parókiáján, hanem elzárt gázt, kikapcsolt áramot és bizonytalanságot. Ennél beszédesebb politikai üzenetet a Fidesz aligha küldhetett volna. A Magyar Szocialista Párt elfogadhatatlannak tartja, hogy politikai okokból egyházi és szociális intézményeket érjen retorzió – szögezte le az ellenzéki politikus, akinek pártja a rendszerváltás reményében nem indul az április 12-i országgyűlési választáson.

Komjáthi Imre szerint a közművek elzárása nem erőt mutat, hanem egy megfáradt, saját kudarcait palástolni próbáló, bukásra készülő hatalom utolsó megfélemlítési kísérlete. – Iványi Gábor és közössége, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség több mint három évtizede ott segít, ahol az állam gyakran már nincs jelen: bölcsődékben, iskolákban, hajléktalanszállókon és szociális intézményekben. Ők vállalták fel azt a munkát, amit az Orbán Viktor vezette kormány képtelen vagy nem hajlandó megoldani. Mégis nekik üzent hadat a mai hatalom – tette hozzá a szocialisták vezetője.

Leszögezte, a licitből befolyt teljes összeget Iványi Gábor közösségének adjuk. Az MSZP meggyződése, hogy a szolidaritás erősebb, mint a hatalom ellehetetlenítési kísérletei. A társadalmi igazságosság, az emberi méltóság és a rászorulók védelme nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy.