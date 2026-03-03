Törésvonal

Der Spiegel;

2026-03-03 06:00:00 CET

A Spiegel minap megjelent elemzése élesen világít rá arra, hogy az áprilisi parlamenti választás tétje messze túlmutat a belpolitikán: Magyarország európai jövőjéről szavazunk. A német lap és a nemzetközi közvélemény reakciói alapján egyértelművé vált, hogy a magyar kormányfő Ukrajnával kapcsolatos legutóbbi kampányával és Moszkvához igazodó politikájával olyan mély diplomáciai szakadékba kormányozta az országot, ahonnan a visszatérés a jelenlegi vezetéssel már aligha lehetséges. Egyre több nyugat-európai fővárosban, köztük Berlinben is, mind élesebben fogalmazzák meg azt a korábban elképzelhetetlen gondolatot, hogy az Európai Uniónak valamilyen módon meg kellene szabadulnia Orbán Viktortól, mert a vele való érdemi együttműködés mára szinte lehetetlenné vált.

A Spiegel olvasói körében végzett szavazás, ahol a válaszadók elsöprő, 92 százalékos többsége Magyarország kizárása mellett foglalt állást, hűen tükrözi azt, hogy az európai polgárok türelme elfogyott Magyarországgal szemben. A lap vezércikke szerint a magyar miniszterelnök nyíltan zsarolja a közösséget, miközben unióellenes választási kampányt folytat. A mostani feszült geopolitikai helyzetben, amikor Donald Trump kiszámíthatatlan fellépése, Kína agresszív gazdasági terjeszkedése és az orosz fenyegetés miatt az Európai Uniónak minden eddiginél szorosabb egységre lenne szüksége, a magyar kormány különutas, destabilizáló politikája megengedhetetlen luxussá vált. A német adófizetők és politikai döntéshozók számára egyre elfogadhatatlanabb, hogy az uniós források egy olyan országba áramoljanak, amely módszeresen építi le a jogállamiságot és fordul szembe a közös európai érdekekkel. Johann Wadephul német külügyminiszter szokatlanul kemény bírálata, miszerint Orbánt láthatóan jobban érdekli Vlagyimir Putyin kegye, mint Európa biztonsága, jól mutatja a diplomáciai bizalom teljes összeomlását.

A magyar választók előtt álló kérdés tehát egyszerűvé vált: egy orosz mintára épülő, korrupt autokráciában kívánnak élni, vagy a liberális, demokratikus értékrendet valló Európa részei akarnak maradni.