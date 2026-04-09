Még az sem biztos, hogy egy kétharmados győzelem elég.
Azok, akik nem osztják a demokrácia, a jogállamiság és a kisebbségek védelmének európai eszméit, nem részesülhetnek az EU előnyeiből - írja a német hetilap.
A Der Spiegel című német hírmagazin kommentárban foglalkozott Magyarországgal a szombaton megjelent számában.
Football Leaksnek nevezi a Der Spiegel című német hetilap azt a cikksorozatot – és így hívja magát a törvénytelenségeket feltáró szervezet is -, amelynek első része a legutóbbi számban jelent meg, és arról szól, milyen csalások, visszaélések történnek a profi futballban a minél nagyobb profit elérése érdekében. A cikk pontról pontra nyomon követi, milyen jogcímeken vesznek fel horribilis összegeket – melyeket eltitkolnak az adóhatóság elől – olyan világsztárok, mint Cristiano Ronaldo vagy José Mourinho.
Egész oldalas cikkben méltatja Dragomán György Máglya című regényét a Der Spiegel hasábjain Daniel Kehlmann német író. A lap felvezetésében Kehlmann kedvenc őszi regényének nevezik a művet, az író pedig recenziójában a legnagyobbak közé sorolja a magyar szerzőt - számol be a konyves.blog.hu.
Az euróövezet fennmaradását csak reformokkal lehet biztosítani, különben Németország szétfeszíti a jelenlegi kereteket - írja a német Der Spiegel kolumnistája Wolfgang Münchnau.
A ZDF német országos közszolgálati televízió Heute Show című szatirikus politikai magazinműsora és a Der Spiegel című hírmagazin a menedékkérők ellátása körüli uniós vitákkal kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal.
Vidnyánszky Attilát "a jobboldali kormány embereként támadják", és "hamburgi és bécsi színházakat hívott meg, hogy megtörje az átkot" - írja a a Der Spiegel című német lap, melyet a hir24.hu idézett. Wolfgang Höbel a "Mephisto, tanácstalan" című írásában megemlítette, hogy Vidnyánszky Attila különböző színházakban több mint száz előadást rendezett, Moszkvában díjjal ismerték el munkásságát, és csaknem két éve a budapesti Nemzeti Színházat vezeti, "mert Orbán Viktor jobboldali populista magyar államfő barátja és hű követője".
Igyekezett csökkenteni hétfői első hivatalos reakcióiban a brit kormány a német Der Spiegel hírmagazin azon hétvégi értesülésének jelentőségét, amely szerint Angela Merkel német kancellár akkor sem lenne hajlandó az Európai Unión belüli szabad munkaerőmozgás London által követelt korlátozásának támogatására, ha Nagy-Britannia e korlátozások nélkül kilépne az EU-ból.
A Der Spiegel című német hírmagazin az Európai Bizottság oktatási, kulturális, ifjúsági és az uniós állampolgársághoz köthető ügyekkel foglalkozó biztosi posztjára jelölt Navracsics Tiborról közölt portrét vasárnap megjelent számában.
Megerősítette az Ebola járvánnyal kapcsolatos világszerte jelen lévő félelmeket a vírus egyik felfedezője, Peter Piot. A belga járványügyi szakember, az ENSZ korábbi főtitkár-helyettese a Der Spiegel német lapnak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy az Afrikában március óta tomboló, eddig több mint 2600 halálos áldozatot követelő járvány más kontinensekre is átterjedhet.
Lengyelország és a balti államok szerint az Oroszország felől érkező esetleges rakétatámadások elhárítására is alkalmassá kell tenni a NATO tervezett rakétaelhárító rendszerét, amely az eredeti elképzelés szerint a Közel-Kelet irányából fenyegető támadások elleni védelmet szolgálná - írta a Der Spiegel.
Angela Merkel nem akarja kitölteni hivatali idejét, hanem még a 2017-ben esedékes következő parlamenti választás előtt lemondana – jelentette a Der Spiegel. A német magazin friss száma szerint a kancellár szívesen lenne az ENSZ főtitkára, netán az Európai Tanács elnöke. Ha Merkel tényleg leköszönne, ő lenne az első német kancellár, aki önként a visszavonulás mellett dönt, írja a lap.
Tiltakozások a magyar sajtótörvény ellen: fekete képernyők, fehér oldalak címmel közölt összeállítást a Der Spiegel-on-line.