Hadházy Ákos szerint több száz millió forint EU-s támogatáshoz jutott Nagykálló fideszes polgármestere és családja is

2026-03-02 09:52:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint a pénzt egy bizarr „vendégházra”, egy „sörmanufaktúra” épületére és bölcsőde bővítésére kapták, utóbbiról a politikus holnap bővebben is beszámol.

Nagykálló fideszes polgármestere és családja is „felnyalt” vagy 340 millió forint EU-s támogatást – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő bejegyzése szerint

100 milliót kaptak egy bizarr „vendégházra”, amelynek postaládáján a polgármester feleségének és gyermekeinek a neve állt.

180 milliót egy „sörmanufaktúra” épületére, amiben semmi nyoma nincsen bármilyen sörfőzésnek, de a politikus szerint a kötelező fenntartási időszak után az épület tökéletes lesz luxusvillának is.

a harmadik 60 millió a legérdekesebb, azt a polgármester feleségének egyesülete kapta egy bölcsőde bővítésére – erről Hadházy azt ígéri, holnap külön posztban fog írni.

„A közelgő választáson a Fidesz reményét az EU-s pénzekből megvásárolt és/vagy megzsarolt polgármesterek adják. Nem tudom, közülük hányan fogják fel, hogy ha ez a rendszer marad, az EU-s pénzekre keresztet vethetnek. Egy rendszerváltás esetén a befagyasztott pénzek még megindulhatnak, igaz, remélhetőleg sokkal nehezebb lesz ellopni azt. De a polgiknak mérlegelni kell: vagy semmit nem kapnak, vagy kénytelenek lesznek tényleg a falujukra fordítani a pénzt. Szerintem utóbbival jobban járnának” – zárja bejegyzését a politikus.