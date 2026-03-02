Nevető Zelenszkij-portréval hirdeti az Orbán-kormány a nemzeti petícióját

Ukrajna;kormányhirdetés;Volodimir Zelenszkij;

Régi-új fordulattal kezdte hirdetni a kormány a januárban elindított nemzeti petíciót – vette észre a Telex.

Az utcákat elárasztó plakátokon és online hirdetéseken eddig az Ursula von der Leyen – Volodimir Zelenszkij – Manfred Weber hármas szerepelt, a most online térben megjelent „társadalmi célú hirdetéseken” azonban már csak Zelenszkij vicsorgó arca látható, a következő felirattal:

„Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén”.

A hirdetés csaknem kilenc évvel azután tűnt fel, hogy az Orbán-kormány „Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén” feliratú plakátokkal árasztotta el az országot, a 2017-es, illegális bevándorlás ellen meghirdetett nemzeti konzultáció részeként. Nem mellesleg a hirdetés pár nappal az orosz-ukrán háború kitörésének négyéves évfordulója után jelent meg az online térben.