Végre hazatérhet a családjához Tatabányán a kislány, akit a kórházból nevelőszülőhöz vittek el úgy, hogy az anyának erről senki nem szólt

család;Tatabánya;nevelőszülő;kislány;hazatérés;Babamentő Akciócsoport;

2026-03-02 13:47:00 CET

Az anya naponta kétszer járt be szoptatni, de egyik nap hiába ment, közölték vele, hogy a gyereke már nincs ott.

Hazamehet a családjához kedden az a kislány, akit két hete a szülei tudta nélkül vittek el kórházból nevelőszülőhöz Tatabányán. – Minket fog hívni a tatai gyámhivatal, hogy hányra és hova mehetünk a szülőkkel a babáért – tájékoztatta lapunkat Bai László és Juhász-Bauer Ágoston Bálint, a Babamentő Akciócsoportot vezető két aktivista. A védőnő, a családsegítő és az esetmenedzser már múlt héten kiadta az állásfoglalását arról, hogy a babát hazalehet.

Mint lapunkban megírtuk, a kislány február 6-án egészségesen született. A baba nem hagyhatta el a kórházat, az édesanyát viszont elküldték. Naponta kétszer járt be szoptatni, de egyik nap hiába ment, közölték vele, hogy a gyereke már nincs ott,

ám azt nem mondták meg neki, hogy hova és miért vitték el.

A család nehéz anyagi körülmények között, lakhatási szegénységben él, de szeretetben és gondosan neveli két nagyobbik gyerekét.

A hatályos gyermekvédelmi törvény szerint a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. Az alapellátásnak pedig hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az ügyben kerestük az egészségügyi intézményt, illetve a gyermekvédelemért felelős Belügyminisztériumot, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. Csak a Belügyminisztérium reagált, de csak általánosságokban. Az utóbbi hetekben három hasonló történetről számolt be lapunk, de évek óta vannak hasonló esetek. A Társaság a Szabadságjogokért segített a 2024-ben született Zoé szüleinek, akik ellen hatósági eljárás indult, így kislány nem kerülhetett haza születése után. Az anyánál a kisebb testi fogyatékosságát kifogásolta a gyámhatóság, ugyanis biceg, az apa pedig súlyos látássérült. A szülők lakása tiszta, mindkettejüknek van munkahelye, és nagyszülők, nagynénik, unokatestvérek is várták haza a kisbabát, akit csak határozott ügyvédi fellépés után vihették haza szülei, miután a gyámhatóság végül visszavonta a már megindított gyermekkiemelési eljárást.

Egy másik kisbaba azért élt fél évig kórházban, mert születése pillanatában a családnak csak átmeneti lakhatása volt, és ugyan két héttel később már átvették új otthonuk kulcsait, ez volt a lakáskeresés volt az egyik érv a kiemelése mellett.

A másik az édesanya pszichés állapota, amit gyanúsnak találták a gyámhatóság emberei. Ugyan vizsgálatot nem végeztettek el sem a várandósság alatt, sem a szülés után, igazságügyi pszichológust sem rendeltek ki hozzá, mégis alkalmatlannak tartották a gyereknevelésre.

Hivatalos információk szerint körülbelül 300 egészséges újszülött, és csecsemő rekedt jelenleg egészségügyi intézményekben – erre vonatkozó, pontosító kérdésünkre sem válaszolt a BM vagy az SZGYF – ebből legalább 100 gyermekről nem mondtak le a szüleik. Haza szeretnék vinni őket, de a hatóságok ezt nem engedik. Juhász-Bauer Ágoston Bálintnak az egyik kórházban egy csecsemős nővér azt mondta, „felsőbb utasításra ezeket a kisbabákat tilos kivennünk, megvigasztalnunk, ha sírnak, nehogy hozzászokjanak a dajkáláshoz”. Azt is megjegyezte, az ő látókörükbe került családok nehéz anyagi körülmények között élnek, de szeretetben nevelnék a gyerekeiket.