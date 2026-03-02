„Haladéktalanul hagyjon fel a riogatással és a pánikkeltéssel” – Magyar Péter levelet írt Orbán Viktornak a Barátság kőolajvezeték ügyében

Orbán Viktor;levél;Magyar Péter;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-02 12:18:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint Magyarország biztonsága és energiaellátása pártpolitikától függetlenül kiemelt nemzeti érdek, ezért azt javasolta, hogy a kormányfővel személyesen és közösen tekintsék meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyar Péter kiemelte, ha valódi és közvetlen veszély állna fenn, akkor a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazása lenne indokolt, ez azonban nem történt meg.

„Az utóbbi hetek nyilatkozatai és a Barátság kőolajvezeték állapotával, valamint az országot érő állítólagos külső fenyegetésekkel kapcsolatos kormányzati kommunikáció kapcsán fordulok Önhöz” – így kezdődik az a hivatalos levél, amelyet Magyar Péter írt hétfőn Orbán Viktornak.

Mint arról részletesen beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Ukrajnát, elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, a Tisza Pártot pedig bármiféle bizonyíték nélkül azzal támadja, hogy összejátszik Kijevvel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn például egy videóban már egyenesen úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítások blokkolásával „merényletet követ el Magyarországgal szemben, amiben a Tisza Párt is a cinkosa”.

„Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energiaellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk. Ezért javaslom, hogy hazánk energiabiztonságát szem előtt tartva, személyesen és közösen tekintsük meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, és győződjünk meg a tényleges körülményekről. A magyar emberek joggal várják el, hogy felelős vezetőik tények alapján, átlátható módon hozzanak döntéseket és ne a Facebookon és a propagandában üzengessenek”

– írta Magyar Péter hétfői, lapunkhoz eljuttatott levelében.

A Tisza Párt elnöke úgy látja, amennyiben valóban olyan súlyos külső biztonsági fenyegetés áll fenn, ahogyan azt a kormányfő állítja, úgy nemzeti összefogásra van szükség, amelyben ő is kész részt venni. Megjegyezte, az elmúlt időszakban – mint a legerősebb politikai erő vezetője és a jövőbeni kormányzás felelősségére készülő jelölt – számos szövetséges ország vezetőjével folytatott egyeztetéseket, és készen áll arra, hogy szövetségeseink felé egységesen képviseljék Magyarország érdekeit.

Hozzátette: ha a veszély valódi és közvetlen volna, akkor Orbánnak még hivatalban lévő, felelős miniszterelnökként indokolt lenne a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását kezdeményeznie, „ami lehetőséget adna arra, hogy szövetségeseinkkel közösen vizsgáljuk meg: fenyegeti-e veszély Magyarország területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát”. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, egy ilyen lépés „világos és megnyugtató jelzés” lenne a magyar emberek és partnereink számára egyaránt.

„Ugyanakkor felszólítom a Miniszterelnök Urat, hogy haladéktalanul hagyjon fel a riogatással és a pánikkeltéssel. A magyar emberek biztonságérzete nem lehet kampányeszköz”

– közölte Magyar Péter.

Hangsúlyozta, a politikai küzdelemnek is van határa, a gyerekek lelki fejlődése és az idősek nyugalma nem válhat pártpolitikai kampány áldozatává. „Ha valódi fenyegetésről van szó, akkor a felelős kormányzás útja az együttműködés, a nemzeti összefogás, az őszinte tájékoztatás és a közös fellépés. Ellenkező esetben pedig elvárható, hogy a félelemkeltést és uszítást ne használja önös politikai érdekből saját honfitársai ellen” – írta.

„Magyarország biztonsága közös ügyünk. Kérem, hogy a hátralévő időben ennek szellemében járjunk el, és minden szükséges információt osszunk meg egymással és a magyar emberekkel Magyarország és honfitársaink biztonsága érdekében” – tette hozzá.

A Tisza Párt elnöke hivatalos levele végén az üzemanyagárakra is kitért. Azt írta, a benzin ára ma magasabb Magyarországon, mint Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, vagy éppen Bulgáriában, aminek oka szerinte az Orbán-kormány által az üzemanyagot terhelő adók folyamatos emelése. Ezért felszólította, hogy a benzin árának további emelkedését megakadályozandó, haladéktalanul csökkentse az azt terhelő áfa és jövedéki adó szintjét.