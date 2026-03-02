Navracsics Tibor: Tömeges plakátrongálás történt Sümegen

Navracsics Tibor;Sümeg;plakátrongálás;Tisza Párt;

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.

„Sümegen tömeges plakátrongálás történt, a rendőrség ismeretlen tettes ellen már nyomoz” – közölte Navracsics Tibor hétfőn a Facebook-oldalán.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter posztjában azt állította, hogy „az online teret nyomasztó tiszás agresszió” egyre inkább jelen van a választókerülete utcáin is, amit elfogadhatatlannak tart.

Noha a miniszter posztjában arról ír, hogy Magyar Péter próbálja „belerángatni a legbékésebb választókerületet is az országos politikai földharcba”, arra semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, hogy a Tisza Pártnak bármi köze lenne az állítólagos tömeges plakátrongáláshoz.

Navracsics Tibor Veszprém vármegye 03. számú, Tapolca központú egyéni választókerületében indul újra képviselőjelöltként a 2026-os országgyűlési választásokon, kihívója a Tisza Párt színeiben Balatincz Péter lesz.