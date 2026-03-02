Mégsem indul Magyar Péter körzetében a botrányairól híres Szabó Bálint

visszalépés;XII. kerület;Hegyvidék;Szabó Bálint;Magyar Péter;

2026-03-02 16:10:00 CET

Reggel még rendőrök állították elő, miután megzavarta a Tisza Párt elnökének sajtótájékoztatóját, majd néhány órával később bejelentette, mégsem méreti meg magát a főváros 3. számú választókerületében.

Mégsem indul Budapest 3. számú választókerületében, a XII. kerületben Szabó Bálint, az ellenzéki tüntetéseken trombitáló egykori szegedi önkormányzati képviselő – nyilatkozta a politikus hétfőn a 24.hu-nak.

Mint arról beszámoltunk, Szabó Bálint február elején jelentette be, hogy egyéni parlamenti képviselőjelöltként méreti meg magát a Hegyvidéken. Ebben a körzetben indul Magyar Péter a Tisza Párt színeiben, a Fidesz pedig Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárt indítja. Rajtuk kívül még kilencen, köztük a Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció (DK) és a kerületet vezető Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) politikusai jelezték, hogy a helyi választópolgárok bizalmát kérik a 2026-os országgyűlési választáson.

A teljesen indokolatlan botrányokozásairól ismert korábbi szegedi képviselő azonban a hivatalos jelöltté váláshoz szükséges 500 ajánlás helyett a visszalépését nyújtja be. Szabó Bálint a lap érdeklődésére úgy fogalmazott, „elege lett a körzetben zajló csetepatéból”.

Mindez azért is érdekes, mert Szabót hétfő reggel még a rendőrök állították elő, miután a Legfőbb Ügyészség épületénél tűnt fel, hogy megzavarja Magyar Péter programját. Többször is odakiabált a Tisza Párt sajtótájékoztatóra készülő elnökének, aki először arra kérte a politikust, hogy inkább menjen ajánlásokat gyűjteni a választásra, majd szólt a stábjának, hogy „vigyék arrébb ezt a bolondot”, ezt követően a rendőrség is közbelépett.