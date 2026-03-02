FBI;sebesültek;halálos áldozatok;lövöldözés;szórakozóhely;Texas;terrorcselekmény;Austin;

2026-03-02 20:40:00 CET

Terrorcselekményként vizsgálja az FBI a halálos áldozatokat is követelő austini lövöldözést

A két ember halálát és több mint egy tucatnyi sérülését okozó támadó, akit a rendőrök lőttek le, egy iráni zászlót ábrázoló és „Allah tulajdona” feliratú ruházatot viselt.