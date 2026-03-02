FBI;sebesültek;halálos áldozatok;lövöldözés;szórakozóhely;Texas;terrorcselekmény;Austin;

Terrorcselekményként vizsgálja az FBI a halálos áldozatokat is követelő austini lövöldözést

A két ember halálát és több mint egy tucatnyi sérülését okozó támadó, akit a rendőrök lőttek le, egy iráni zászlót ábrázoló és „Allah tulajdona” feliratú ruházatot viselt.

További részletek derültek ki a vasárnap hajnali texasi Austinban történt lövöldözésről – számolt be a fejleményekről az AP amerikai hírügynökség. A támadást, amelynek során két ember életét vesztette, 14 pedig megsebesült, immár terrorcselekményként vizsgálja az FBI.

A fegyveres férfi - akivel rendőrök végeztek -, egy iráni zászlót ábrázoló felsőt viselt, amelyen volt egy, a támadás céljára utaló felirat: „Allah tulajdona”. A közlés szerint a lövöldöző pisztolyát és puskáját is használta borzalmas tettéhez egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

A lövöldözés nem a Buford's Backyard Beer Garden épületében, hanem előtte a Sixth Streeten történt a népszerű austini szórakoztatónegyedben, ahol jellemzően a közeli egyetem diákjai töltik a szabadidejüket. Lisa Davis, austini rendőrfőnök elmondása szerint a támadó többször elhajtott a bár előtt, mielőtt megállt és terepjárója ablakából tüzet nyitott a teraszon és a bár előtti területen tartózkodókra.

