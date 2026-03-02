Robert Fico;tárgyalások;újraindítás;Ursula von der Leyen;orosz olaj;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-02 19:47:00 CET

Robert Fico Ursula von der Leyennel is tárgyalna a Barátság kőolajvezeték újraindításáról

A szlovák miniszterelnök egy héten belül az ukrán elnökkel is találkozni fog.