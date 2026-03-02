Robert Fico Ursula von der Leyennel is tárgyalna a Barátság kőolajvezeték újraindításáról

Robert Fico találkozót indítványoz Ursula von der Leyennel a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás újraindításáról – jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján a szlovák kormányfő, aki az Európai Bizottság elnökével még azelőtt tárgyalna, hogy Volodimir Zelenszkij meghívására Kijevbe utazna. Ficót még a múlt héten hívta találkozóra az ukrán elnök, akinek hivatala március 6-i vagy 9-i időpontot ajánlotta erre.
– A legjobb az lenne, ha a tárgyalás Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az EB-elnök részvételével valósulna meg
– mondta Robert Fico. Szerinte a Barátság kőolajvezeték újraindítása nem szlovák-ukrán és nem magyar-ukrán, hanem európai-ukrán probléma, és Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. – Ukrajnáén-e, és saját magának fog kárt okozni, mert a kőolaj a legegyszerűbben ezen a vezetéken keresztül tud elérkezni hozzánk, vagy végre elismeri, hogy Szlovákiának és Magyarországnak igaza van ebben a kérdésben - hangsúlyozta Robert Fico.A horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezetéken a szállítási díj háromszor alacsonyabb, mint a Barátság esetében
Mint arról lapunk is beszámolt, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta az ukránokat, a Tisza Pártot pedig mindenféle bizonyíték nélkül azzal támadja, hogy összejátszik Kijevvel.