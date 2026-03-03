Drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, Donald Trump megtorlást ígér

Irán;Közel-Kelet;háború;Egyesült Államok;Szaúd-Arábia;dróncsapás;

2026-03-03 08:06:00 CET

Szerinte nem lesz szükség amerikai szárazföldi egységek bevetésére Iránban. Az izraeliek Teheránban csapást mértek az állami média székházára.

Tűz ütött ki az amerikai nagykövetségen a szaúdi fővárosban, Rijádban azt követően, hogy robbanásokat lehetett hallani - derül ki a Reuters élő hírfolyamából.

Egyes információk szerint a lángok nem voltak nagy kiterjedésűek. A szaúdi védelmi minisztérium egy közleményben azt írta, hogy a dróntámadás korlátozott mértékű tüzet és kisebb anyagi kárt okozott.

Az Egyesült Államok rijádi nagykövetsége biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben azt javasolja a Szaúd-Arábiában tartózkodó amerikai állampolgároknak, hogy keressenek menedéket.

Donald Trump azt mondta, hamarosan kiderül, milyen válaszlépésekkel reagálnak az amerikai rijádi nagykövetség elleni támadásra, valamint az iráni konfliktusban elhunyt amerikai katonák halálára. Az elnök azt is megjegyezte, hogy nem lesz szükség szárazföldi egységek Iránba küldésére.

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Irán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A miniszter a kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat.– Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről. A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi – fogalmazott Marco Rubio.

Hozzátette, nem tudja, mennyi időt vesz majd igénybe az Irán elleni offenzíva, de azt hangoztatta, hogy a világ biztonságosabb hely lesz, amikor lezárul.

A külügyminiszter többi között azzal támasztotta alá a hadsereg bevetésének szükségességét, hogy „Irán egy éven belül az egész világot túszul ejtette volna", mert olyan szintre növelte volna drón- és rakétaarzenálját, ami érinthetetlenné teszi. Marco Rubio azt is közölte, hogy a Trump-adminisztráció 100 százalékban teljesítette törvényben foglalt kötelezettségét, amikor a kongresszus kijelölt nyolc vezető tisztségviselője felé előzetesen jelezte a küszöbön álló katonai akciót. Hozzátette, a törvény előírása arról szól, hogy a törvényhozás tagjait 48 órán belül kell tájékoztatni a hadsereg bevetésének körülményeiről.

Az amerikai kongresszus több tagja az Irán elleni katonai akciót követően jelezte, hogy megpróbálnak törvényt elfogadtatni, ami megköti az elnök kezét a háborús jogköröket illetően. Marco Rubio hétfőn a Kongresszusban törvényhozókat tájékoztatott az Irán elleni katonai akció körülményeiről.

Az izraeli hadsereg a saját beszámolója szerint kedd hajnalban megsemmisítette Irán állami média székházát központját Teheránban. A támadás előtt egy órával a hadsereg fárszi nyelven figyelmeztetést tett közzé az X közösségi platformon, felszólítva az Evin negyedben található állami rádió és televízió központjának közelében lakókat otthonaik azonnali elhagyására.

Az izraeli hadsereg hajnalban támadást intézett az Irán-párti Hezbollah síita szervezet bejrúti célpontjai ellen. A hadsereg szerint a Hezbollah katonai létesítményeit, köztük fegyverraktárait célozta. Találat érte továbbá az al-Manar televízióállomást Bejrútban.

Az izraeli hadsereg eközben felszólította a Bejrút déli részén élőket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, mert a térségben légicsapás várható a Hezbollah két létesítménye ellen.