Három gyereket akart megölni egy román férfi Baracskán

késelés;gyilkossági kísérlet;Baracska;

2026-03-03 08:40:00 CET

Csak akkor hagyott fel tettével, amikor egyik áldozata kiabálni kezdett.

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy huszonöt éves román férfit - közölte kedden a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az eddigi adatok szerint a férfi február 28-án délután baracskai ismerőseinél italozott. Az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott, majd visszatért az ismerősökhöz. A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekeket egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel. A 14 éves fiú kiabálására abbahagyta a bántalmazást, majd elmenekült. Mindannyian megsérültek a támadás során. A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján a rendőrök azt feltételezik, hogy a férfi tettét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el.

A rendőrök még éjszaka elfogták a feltételezett elkövetőt és őrizetbe vették. Egyúttal kezdeményezték letartóztatását.