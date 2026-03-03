késelés;gyilkossági kísérlet;Baracska;

Három gyereket akart megölni egy román férfi Baracskán

Csak akkor hagyott fel tettével, amikor egyik áldozata kiabálni kezdett.

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy huszonöt éves román férfit - közölte kedden a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az eddigi adatok szerint a férfi február 28-án délután baracskai ismerőseinél italozott. Az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott, majd visszatért az ismerősökhöz. A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekeket egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel. A 14 éves fiú kiabálására abbahagyta a bántalmazást, majd elmenekült. Mindannyian megsérültek a támadás során. A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján a rendőrök azt feltételezik, hogy a férfi tettét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el.

A rendőrök még éjszaka elfogták a feltételezett elkövetőt és őrizetbe vették. Egyúttal kezdeményezték letartóztatását.

