Szex, választás, hazugságok

kormánypropaganda;akkumulátorgyár;

2026-03-04 06:00:00 CET

Mocskos a választási kampány Magyarországon – ilyen és hasonló címekkel közöltek cikkeket az európai lapok a Magyar Péterről kilátásba helyezett állítólagos szexvideó kapcsán. A felvételen csak egy ágy volt látható gyűrött lepedővel, később felmerültek találgatások holmi fehér porról is. A kormányzati választási propaganda tehát először a politikai ellenfelet besározni kívánó videóval indított –, illetve ennek bejelentésével próbált magának jó pontokat szerezni.

Ez végül nem sikerült, a közösségi oldalakon gomba módra szaporodó vicces mémek nevetségessé tették az eredetit. A Magyar Péter bulizási szokásai és kormányzási képességei közötti összefüggések keresése is csak olyan harmatosan butuska megszólalásokig jutottak el, hogy „aki nem tud nemet mondani a volt nőjének egy pásztorórára, hogyan tudná visszautasítani Ukrajna politikai befolyásolási törekvéseit?” A kormánypártok nagy dérrel-dúrral előhúzott csodafegyvere csütörtököt mondott. A külföldi lapok tudósítói egykedvűen jegyezték meg: Orbán és köre így akarja elterelni a figyelmet Magyarország valódi problémáiról.

Az egyik ilyen, hogy a magyar kormány bírósági vereséggel nézhet szembe az Európai Bizottsággal folytatott, az úgynevezett szuverenitási törvénnyel kapcsolatos jogvitában. Az Európai Bíróság egyik főtanácsnoka részletes véleményben állapította meg az uniós jog megsértését. Mint emlékezetes, a 2023 decemberében elfogadott magyar törvény alapján a külföldi finanszírozásban részesülő szervezetek felkutatására létrehozták a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A választásokon jelöltek vagy más csoportok börtönbüntetéssel nézhetnek szembe, ha külföldi pénzt fogadnak el. A Bizottság szerint ez a törvény korlátozza a szólásszabadságot, nyomást gyakorol az ellenzékre, valamint a nem kormányzati szervezetekre, különös tekintettel arra, hogy az új hatóság munkáját gyakorlatilag lehetetlen bírósággal felülvizsgáltatni.

Közben Orbán olyat lépett, ami még leggyanakvóbb európai partnereit is meglepte: tavaly decemberi ígérete ellenére megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt és az Oroszország elleni esedékes szankciót. Tettét a Barátság vezeték megrongálásával indokolta, amit nyilvánvalóan az oroszok követtek el. A helyreállítás nehézkes az ukránok számára az állandó orosz támadások miatt. Zelenszkij találóan kérdezte meg: miért nem orosz barátaihoz fordul az ügyben a magyar miniszterelnök?

Ezzel a lépéssel és annak cinikusan hazug indoklásával Orbán végleg eljátszotta európai szövetségeseinek jóindulatát. Nem csoda, hogy a Spiegel kutatásában a megkérdezettek 92 százaléka válaszolta azt: ha áprilisban győz a Fidesz, nem akarják Magyarországot az EU tagjai között látni.

De Orbán nem elégedett meg ennyivel, hanem tovább haladt a hazugságspirálon azzal, hogy bejelentette: az ukránok „megtámadtak bennünket”, meg akarják semmisíteni Magyarország energetikai rendszerét. Ennek semmi valóságalapja nincsen, hiszen miért is akarna háborúzni egy megtámadott ország egy NATO-tag szomszédjával? Jeszenszky Géza volt külügyminiszter egy „hamis zászlós” akció előkészítéseként értelmezte ezt a bejelentést. Orbán ezzel elnyerte az általa sokat dicsért Tisza István Adytól származó jelzőjét: ő lett a huszonegyedik század Magyarországának „csóvás embere”, aki fáklyával hadonászik a lőporos hordók mellett.

A Fidesz az Unió és Ukrajna megrágalmazásával próbálja megnyerni az országgyűlési választásokat, hiszen - így a propaganda -: „csak Orbán tudja megmenteni az országot” az általa falra festett ördögöktől. Írt is már egy fenyegető levelet Zelenszkijnek, egy négy éve hősiesen harcoló ország elnökének, s figyelmeztette híveit, hogy ezek az ukránok „bármire képesek”, de ő hősiesen küzd a szomszéd ország „állami terrorizmusa” ellen.

A nem létező terrorveszéllyel való riogatás természetesen a figyelem elterelésére szolgál. Az orbáni gazdaságpolitika csődjét kívánják így kivonni a választók figyelmének fókuszából. Ez a katasztrofális kudarc világosan megmutatkozott a Samsung gödi gyárának a környezetet és a dolgozókat súlyosan mérgező tevékenységében. A kormány embertelen cinizmusa pedig abban, hogy mindez a tudtával történt.

A gödiek már évek óta elkeseredetten küzdenek a levegőjüket, termőföldjeiket mérgező Samsung gyár ellen, de a gőgös hatalom ellenzéki hazudozásként gúnyolta ki és utasította el a követeléseiket. A Telex nyilvánosságra hozott dokumentuma szerint 2023 tavaszán egy hosszú hírszerzési jelentést terjesztettek a magyar miniszterek elé egy kabinetülésen. Ez azt igazolta, hogy a gödi Samsung gyárban történt rendszerszintű munkavédelmi hiányosságok és mérgezések sokkal súlyosabbak, mint azt korábban feltételezték.

Az országgyűlés tavaszi ülésén is szóba került a gödi gyár ügye: a kormánypárti képviselők tagadták, hogy káros anyag került volna a környezetbe, kisebb eltérések mutatkoztak, úgymond, de csak a gyáron belül, és ezeket azóta megszüntették. Az ellenzéki képviselők rendkívüli ülést hívtak össze, ezen a kormánypártiak nem jelentek meg, hiszen szerintük nem volt mit megbeszélni.

A gödiek természetesen nem nyugodtak bele, de nincs könnyű dolguk, hiszen amikor egy önkormányzati ülésen próbálták megtárgyalni a dolgot, polgármesterük, a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán betegség ürügyén kimentette magát. A település lakói 2023-ban azért választották meg őt, mert abban reménykedtek, összeköttetései segítségével megmenti őket a mérgező gyártól. Kiderült azonban, Kammerer nem a gödiek igazát, hanem a kormány hazugságait védi.

A tragikomikus szappanoperává vált gödi történet annak a kormánydöntésnek a következménye, mely szerint az akkumulátorgyártás stratégiai fontosságú az ország számára. Orbán nem sajnálta a közpénzt sem a betelepedő ázsiai cégektől. Jelenleg 50 nagyobb akkumulátoripari beruházás van folyamatban az országban. A gödi gyár a magyar gazdaság egyik kulcsfontosságú motorjává vált.

Sorra nőttek ki a földből a vízigényes akkumulátoripari létesítmények a kék Duna mentében. Tatabányán rézfóliát állítanak elő, Nyergesújfaluban szeparátorfilmet, Komáromban pedig akkumulátorokat. A Győrhöz közeli hétezres településre, a régen cukorgyáráról híres Ácsra katódgyárat telepítettek. Legutóbb Pilisjászfalun derült fény egy akkumulátor-újrafeldolgozó gyár telepítésének ötletére. Közben világossá vált, hogy Orbánék rosszul mérték fel a világtendenciát – sokkal kevesebb akkumulátorra lesz szükség, mint gondolták. Elavult hasonlattal: rossz lóra tettek.

Most pedig tagadnak és ragaszkodnak a hazugságaikhoz. Perrel fenyegetnek mindenkit, aki videókkal bizonyítja a környezetszennyezés tényét. Komoly a tét, hiszen ez az ügy nemcsak Orbán és köre politikai józanságát és gazdasági tervezési képességét tette nevetség tárgyává, hanem úgynevezett emberségüket is. Ki hiszi el nekik ezek után, hogy "minden magyar számít", ha egyszer rájuk bizonyították, hogy dél-koreai partnereik az ő tudtukkal és beleegyezésükkel a megengedettnél ötszázszor nagyobb méregdózisnak tették ki magyar dolgozóikat? Kiderült, hogy Orbán kormánya egy igazi halálgyár működését engedélyezte Gödön, és nem csak ott.

A kormánypárti választási kampány időközben egyre jobban hasonlít egy falusi Háry János-vetélkedőhöz. Gyopáros Alpár egy videóval riogat, de az országunkat állítólag elözönleni akaró migránsok katmandui tüntetők voltak. A hivatali visszaéléssel megvádolt Boldog István a Tiszát rágalmazza választók megvesztegetésével, csak a „bizonyítékáról” elfelejti letörölni a mesterséges intelligenciára utaló jelzést. Vicces, vicces, de ha véletlenül mégis győz a választáson a nagy nevettetők pártja, rettenetes idők következnek.

A szerző nyelvész.