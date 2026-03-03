Mentesítő járatokat indít a Wizz Air a Közel-Keletre

Közel-Kelet;légiközlekedés;Wizz Air;

2026-03-03 12:26:00 CET

Van olyan viszonylat, ahol heti tíz járat is közlekedni fog.

A Wizz Air mentesítő járatokat indít azoknak az utasoknak, akik a közel-keleti térségbe utaztak volna, vagy onnan térnének vissza - írta egy lapunknak is elküldött tájékoztatásában a légitársaság.

Péntektől Budapest és Sarm-es-Sejk között a korábbi heti 3 helyett 10 járat közlekedik. A bővítés lehetőséget biztosít az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése miatt érintetteknek. A társaság közlése szerint ez jelenleg a legkedvezőbb összeköttetést jelenti Izrael és Európa között.

A menetrendet a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt bevezetett regionális légtérkorlátozások miatt módosítottàk. Óvintézkedésként legalább március 7-ig felfüggesztették az Izraelbe, az emírségekbeli Dubajba és Abu-Dzabiba, illetve Szaúd-Arábiába induló járatokat, mindemellett folyamatos egyeztetést folytatnak a légiközlekedési hatóságokkal és repülőtéri partnereikkel a biztonságos üzemelés feltételeinek biztosítása érdekében.

A Wizz Air közleményében megköszönte utasai türelmét és megértését, és jelezte, hogy a járatok újraindításán dolgozik, amint a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi.