Orbán Viktor megsértődött az ukrán elnökre, levelet írt Ursula von der Leyennek

Orbán Viktor;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-03 12:03:00 CET

A magyar miniszterelnök felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a vezetéken érkező kőolaj szállítására kötelezik.

Levélben fordul Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez Orbán Viktor azután, hogy Volodimir Zelenszkij jelezte, nem áll szándékában újraindítani a nyersanyagszállítást Magyarország és Szlovákia felé a Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán elnök ezt azzal indokolta, nem akarja, hogy a Putyin-rezsim az orosz kőolaj után kapott pénzből finanszírozza az Ukrajna ellen négy éve elindított háborút. – Hallott bárki is Orbán Viktortól vagy Robert Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának vagy hogy nagyon sajnáljuk a sebesülteket, a hozzátartozóikat? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik - hívta fel a figyelmet Volodimir Zelenszkij.

Orbán Viktor szerint az ukrán elnök „cinikus” választ adott. Kedd délelőtti Facebook-videójában a magyar kormányfő újra előállt a kitartóan ismételt hazugsággal, miszerint Ukrajna zárta el a Barátság kőolajvezetéket. – Azt akarja, legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket – hangzott a miniszterelnöki interpretáció. Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték az egyik Brodi városa mellett, vagyis Nyugat-Ukrajnában lévő tárolóegységét érő 2026. január 27-i orosz támadás következtében állt le, ami után az Orbán-kormány két hétig elhallgatott a nyilvánosság elől, csak amikor Ukrajnát elő kellett venni a szállítások újraindításának elmaradása miatt.

Volodimir Zelenszkij elismerte: valóban nem siet újraindítani a vezetéket. – Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék? Ez senkinek nem áll a szándékában” - fogalmazott. A hálát egyébként annak kapcsán kérte számon, hogy az első légicsapás után, amely a Barátság kőolajvezeték tárolóegységét érte, az ukrán szakemberek mindent helyreállítottak, és közben egy újabb harci helyzetben ismét emberek sebesültek meg. – Egyetlen felhívás sem hangzott el, hogy az oroszok ne támadják ezt a kőolajvezetéket. Nyilvánosan csak Ukrajnát szólították fel, hogy ettől függ Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága – jegyezte meg.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Ukrajna EU-val kötött megállapodásai kötelezik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újranyitására, ezért levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben felszólította, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a vezetéken érkező kőolaj szállítására kötelezik. A miniszterelnök ezt követően megismételte a fenyegetést, miszerint amíg Ukrajna nem állítja helyre a vezetéket, egyetlen, Ukrajna számára kedvező EU-s döntést sem fog támogatni. Utóbbi – fűzhetjük hozzá – vonatkozik az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós EU-s hitelre, az Oroszország elleni 20. EU-s szankciócsomagra és gyaníthatóan az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások első fejezeteinek a megnyitására is.