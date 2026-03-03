aláírásgyűjtés;Simonka György;országgyűlési választások;

Korábbi felvétel

Bedobta magát a korrupcióval vádolt exfideszes Simonka György, indul a parlamenti választáson

Sietnie kell, ha össze akarja gyűjteni a szükséges számú ajánlást.

„Aki egy kicsit figyelmesebben nézi a Dél-Békésben történteket és azt, hogy június 9-én Pusztaottlakán megnyertem a polgármester-választást, annak nyilvánvaló, ez csak egy állomás a politikai pályára való visszatérésemhez. Független jelöltként elindulok és nyerni fogok a 2026-os tavaszi országgyűlési választáson. (…) Kérdezzen bármit, megpróbálok mindenre válaszolni. A lényeg: a Fidesz, a Tisza Párt és a DK ellen indulok a következő parlamenti választáson és nyerni fogok” - közölte a Magyar Naranccsal Simonka György még 2024 augusztusában, s a portál most arról írt, hogy úgy tűnik, be is váltja az ígéretét.

A volt fideszes országgyűlési képviselő hétfő délután egy elektronikus levélben jelentette be igényét, hogy független színekben indulni kíván az április 12-én. Sok ideje azonban nem lesz a szükséges számú ajánlás összegyűjtésére, március 6-án, pénteken délután 4 óráig ugyanis végeznie kellene vele, vagyis nem egészen világos, hogy miért nem kérte ki az íveket korábban, aláírásokat ugyanis a kampánystart, vagyis február 21. óta lehet gyűjteni.

Simonka György parlamenti képviselői mandátumát az Országgyűlés 2018-ban felfüggesztette, miután a nyomozó hatóság bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt eljárást indított ellene.Simonka György és 32 társa olyan Európai Uniótól és a magyar költségvetésből igényelhető forrásokat nyúltak le egy cégháló segítségével, amelyeket zöldség-gyümölcs termelők igényelhettek. 1,4 milliárd forintnyi közpénzt tüntettek el 2009 és 2015 között. A volt fideszes országgyűlési képviselő esetében mindezt az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetéssel és 850 millió forintnyi vagyonelkobzással honorálná beismerés esetén, de Simonka György ezt nem tette meg, a tárgyalás pedig azóta sem zárult le. Pere még első fokon sem zárult le, ami a Magyar Narancs szerint annak is betudható, hogy a bírócserék miatt háromszor kezdték elölről az ügy tárgyalását. A vád koronatanúit már meghallgatták az ügyben, de több mint hat év elteltével továbbra sem tudni, mikor születhet ítélet. Simonka Györgyöt eredetileg

  • kétrendbeli, felbujtóként, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettéért,

  • kétrendbeli, bűnszervezetben, gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettéért,

  • kétrendbeli vesztegetés elfogadása bűntettéért, kétrendbeli, társtettesként bűnszervezetben elkövetett, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettéért,

  • kétrendbeli folytatólagosan és felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségéért

vonták felelősségre, amihez 2021 augusztusában jött még egy vád, a két rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntette, miután kiderült, hogy ötmillió forintot fizetett, hogy befolyásolja egy tanú vallomását.

A Magyar Narancs megkeresésére Simonka György nem reagált.

A magyar miniszterelnök felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a vezetéken érkező kőolaj szállítására kötelezik.