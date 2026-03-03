Bedobta magát a korrupcióval vádolt exfideszes Simonka György, indul a parlamenti választáson

aláírásgyűjtés;Simonka György;országgyűlési választások;

2026-03-03 12:17:00 CET

Sietnie kell, ha össze akarja gyűjteni a szükséges számú ajánlást.

„Aki egy kicsit figyelmesebben nézi a Dél-Békésben történteket és azt, hogy június 9-én Pusztaottlakán megnyertem a polgármester-választást, annak nyilvánvaló, ez csak egy állomás a politikai pályára való visszatérésemhez. Független jelöltként elindulok és nyerni fogok a 2026-os tavaszi országgyűlési választáson. (…) Kérdezzen bármit, megpróbálok mindenre válaszolni. A lényeg: a Fidesz, a Tisza Párt és a DK ellen indulok a következő parlamenti választáson és nyerni fogok” - közölte a Magyar Naranccsal Simonka György még 2024 augusztusában, s a portál most arról írt, hogy úgy tűnik, be is váltja az ígéretét.

A volt fideszes országgyűlési képviselő hétfő délután egy elektronikus levélben jelentette be igényét, hogy független színekben indulni kíván az április 12-én. Sok ideje azonban nem lesz a szükséges számú ajánlás összegyűjtésére, március 6-án, pénteken délután 4 óráig ugyanis végeznie kellene vele, vagyis nem egészen világos, hogy miért nem kérte ki az íveket korábban, aláírásokat ugyanis a kampánystart, vagyis február 21. óta lehet gyűjteni.

Simonka György parlamenti képviselői mandátumát az Országgyűlés 2018-ban felfüggesztette, miután a nyomozó hatóság bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt eljárást indított ellene.Simonka György és 32 társa olyan Európai Uniótól és a magyar költségvetésből igényelhető forrásokat nyúltak le egy cégháló segítségével, amelyeket zöldség-gyümölcs termelők igényelhettek. 1,4 milliárd forintnyi közpénzt tüntettek el 2009 és 2015 között. A volt fideszes országgyűlési képviselő esetében mindezt az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetéssel és 850 millió forintnyi vagyonelkobzással honorálná beismerés esetén, de Simonka György ezt nem tette meg, a tárgyalás pedig azóta sem zárult le. Pere még első fokon sem zárult le, ami a Magyar Narancs szerint annak is betudható, hogy a bírócserék miatt háromszor kezdték elölről az ügy tárgyalását. A vád koronatanúit már meghallgatták az ügyben, de több mint hat év elteltével továbbra sem tudni, mikor születhet ítélet. Simonka Györgyöt eredetileg

kétrendbeli, felbujtóként, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettéért,

kétrendbeli, bűnszervezetben, gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettéért,

kétrendbeli vesztegetés elfogadása bűntettéért, kétrendbeli, társtettesként bűnszervezetben elkövetett, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettéért,

kétrendbeli folytatólagosan és felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségéért

vonták felelősségre, amihez 2021 augusztusában jött még egy vád, a két rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntette, miután kiderült, hogy ötmillió forintot fizetett, hogy befolyásolja egy tanú vallomását.

A Magyar Narancs megkeresésére Simonka György nem reagált.