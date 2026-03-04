Elhízás kétszáz szövődménnyel

elhízás;daganatos megbetegedés;

2026-03-04 21:51:00 CET

Hazánkban több mint 5,5 millióan élnek súlytöbblettel, a magyar csaknem egynegyede pedig elhízott.

Orvosszervezetek szerint az elhízás egy krónikus, progresszív betegség, amely több mint 200-féle szövődménnyel hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri megbetegedésektől kezdve 13 daganattípus kialakulásáig.

Ma az elhízás világnapján érdemes őszintén beszélni arról, hogy az elhízottakat stigmatizálják, azt gondolják róluk, hogy gyenge az akaratuk, vagy lusták, s ezek mind akadályai lehetnek az időben megkezdett orvosi ellátásnak – áll a Semmelweis Egyetem tanulmányában. S minél később indul el a kezelés, annál nagyobb a súlyos, akár életet is veszélyeztető szövődmények kockázata, ami csökkenti a várható élettartamot.

Télen ráadásul könnyen ránk rakódik néhány plusz kiló, hiszen több kalóriát viszünk be, kevesebbet mozgunk. A tavasz ösztönzően hathat a pluszkilók leadására, de csak ha nem drasztikus fogyókúrában, hanem tudatos életmódváltásban gondolkodunk – nyilatkozta a Népszavának Csák Eleonóra, dietetikus, táplálkozási szakértő.

Az első és legfontosabb lépés: reális célok kitűzése. Nem érdemes két hét alatt „csodamódszerekkel” ledolgozni mindent, amit hónapok alatt szedtünk fel. A szervezetet nem sokkolni, hanem támogatni kell. A kalóriabevitel mérsékelt csökkentése - napi 300-500 kalóriával - már elegendő lehet ahhoz, hogy beinduljon a fogyás, miközben elkerülhető a kimerültség és a visszahízás.

Kulcskérdés az is, mi kerül, illetve mit teszünk a tányérunkra. A szakember felhívja a figyelmet arra, hogy a tavasz a diéta elkezdésére már csak azért is ideális, mert megjelenik a friss zöldség a piacokon: retek, újhagyma, spenót, salátafélék. „Ezek a szezonális zöldségek nemcsak kalóriaszegények, hanem rostban és vitaminokban gazdagok is, így segítenek a jóllakottságérzet fenntartásában. A finomított szénhidrátok - fehér búzakenyér, péksütemény, cukros édességek, üdítők - csökkentése szintén látványos eredményt hozhat. „Nem kell teljes tiltásban gondolkodni, de az arányokon érdemes változtatni.” Ám figyeljünk arra is, mondja, ha drasztikusan vonunk meg magunktól minden laktató és esetleg hízlaló finomságot, akkor sokkal hamarabb fogjuk feladni a fölös kilókkal való harcot, vagy tartunk 'csalónapokat', pedig hát ilyenkor saját magunkat csapjuk be.

A folyadékbevitel gyakran alulértékelt tényező. „A megfelelő mennyiségű víz támogatja az anyagcserét, csökkenti az éhségérzetet és javítja a közérzetet. Sokszor a szomjúságot tévesen éhségként érzékeljük, ami felesleges nassoláshoz vezethet.” A diéta alatt legalább 2 liter szénsavmentes ásványvizet fogyasszunk.

A mozgás visszavezetése a mindennapokba legalább ilyen fontos. „Nem kell azonnal intenzív edzésbe kezdeni. A napi félórás tempós séta, kerékpározás, otthoni torna vagy könnyű kocogás már jelentősen növeli az energiafelhasználást.” Hozzátette, a szabadtéri aktivitás ráadásul mentálisan is feltölt, ami segít kitartani a célok mellett. Ha eddig teljesen inaktívak voltunk, a fokozatosság itt is alapelv – hangsúlyozta a dietetikus.

Az alvás és a stressz szintje szintén befolyásolja a testsúlyt. „A kevés pihenés felboríthatja az éhséghormonok egyensúlyát, ami fokozott étvágyhoz vezet. A rendszeres, 7-8 órás alvás támogatja a hormonális egyensúlyt és az anyagcserét.”