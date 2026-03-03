mentés;tűzoltók;pótlóbuszok;metrógázolás;M3-as metró;sínek;

Képünk illusztráció

Gázolt a 3-as metró a Határ útnál

A sínek közé esett embert tűzoltók emelték ki, állapotáról nem érkezett hír.

Baleset történt Budapesten, az M3-as metró vonalán, a Határ útnál egy embert elgázolt egy szerelvény – írta nem sokkal 18 óra után a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja. A helyszínre érkező fővárosi hivatásos tűzoltók eltolták a metrót és kiemelték a bajbajutottat a két sín közötti árokból.

A gázolás miatt Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér közötti szakaszon pótlóbuszokat állított be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK Info Facebook-oldalán este hétkor azt írta, hogy változatlanul pótlóbusz jár a fenti szakaszon.

A dublini férfi áprilisban áll bíróság elé.