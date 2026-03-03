Gázolt a 3-as metró a Határ útnál

Baleset történt Budapesten, az M3-as metró vonalán, a Határ útnál egy embert elgázolt egy szerelvény – írta nem sokkal 18 óra után a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja. A helyszínre érkező fővárosi hivatásos tűzoltók eltolták a metrót és kiemelték a bajbajutottat a két sín közötti árokból.
A gázolás miatt Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér közötti szakaszon pótlóbuszokat állított be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A BKK Info Facebook-oldalán este hétkor azt írta, hogy változatlanul pótlóbusz jár a fenti szakaszon.