mentés;tűzoltók;pótlóbuszok;metrógázolás;M3-as metró;sínek;

2026-03-03 19:51:00 CET

Gázolt a 3-as metró a Határ útnál

A sínek közé esett embert tűzoltók emelték ki, állapotáról nem érkezett hír.