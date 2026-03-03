A sínek közé esett embert tűzoltók emelték ki, állapotáról nem érkezett hír.
A rendőrség vizsgálja a 2-es vonalon történt balesetet, a helyszínelés idején pótlóbuszok szállítják az utasokat a Déli pályaudvar és a Deák tér között.
A Puskás Ferenc Stadion és az Örs vezér tere között pótlóbuszok járnak.
Szerda reggel egy idős férfit gázolt el a 3-as metró - a hírről lapunk is beszámolt. A férfi öngyilkossági kísérlete előtt végezhetett a feleségével egy kalapáccsal.
Gázolt a 2-es metró a Blaha Lujza téren vasárnap este - közölte a Budapesti Közlekedési Központ fődiszpécsere az MTI-vel.
Gázolt a metró a Széll Kálmán téren szerdán, egy szakaszon pótlóbuszok közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebook-oldalán.