Tíz befogott vaddisznót engedtek szabadon ismeretlenek a Hegyvidéken

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban több ponton is csapdákat helyezett ki a kerületben, hogy kezelje a vaddisznók túlszaporodásából adódó problémákat. Továbbra is az a célunk, hogy megőrizzük a lakók biztonságát és megvédjük a közterületeinket – posztolta Facebook-oldalán a XII. kerület.
– Az egyik kihelyezett vadkamera felvételén az látszik, hogy az egyik éjszaka folyamán két ismeretlen személy egy már lezárt ketrecből 10 befogott vaddisznót szabadon enged. Ez a lépés szabályt sért, veszélybe sodorja a kerületben élőket, és hátráltatja a szakemberek munkáját is. Az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben – tették hozzá.
A Hegyvidék vezetése azt is közölte, hogy újabb csapdákat láttak el modern távvezérléssel és biztonsági kamerákkal, hogy még hatékonyabban és átláthatóbban tudjunk fellépni a veszélyeztetők ellen. Adataik szerint eddig összesen már 106 vaddisznót fogtak be.Eddig 83 vaddisznót fogtak be a Hegyvidéken