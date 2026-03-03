veszély;Hegyvidék;szabadon engedés;vaddisznók;XII. kerületi önkormányzat;befogás;csapda;

Tíz befogott vaddisznót engedtek szabadon ismeretlenek a Hegyvidéken

Az önkormányzat szerint a szabálysértők a lakosságot is veszélyeztetik.

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban több ponton is csapdákat helyezett ki a kerületben, hogy kezelje a vaddisznók túlszaporodásából adódó problémákat. Továbbra is az a célunk, hogy megőrizzük a lakók biztonságát és megvédjük a közterületeinket – posztolta Facebook-oldalán a XII. kerület.

– Az egyik kihelyezett vadkamera felvételén az látszik, hogy az egyik éjszaka folyamán két ismeretlen személy egy már lezárt ketrecből 10 befogott vaddisznót szabadon enged. Ez a lépés szabályt sért, veszélybe sodorja a kerületben élőket, és hátráltatja a szakemberek munkáját is. Az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben – tették hozzá.

A Hegyvidék vezetése azt is közölte, hogy újabb csapdákat láttak el modern távvezérléssel és biztonsági kamerákkal, hogy még hatékonyabban és átláthatóbban tudjunk fellépni a veszélyeztetők ellen. Adataik szerint eddig összesen már 106 vaddisznót fogtak be.

A miniszterelnök felhívással fordult az egyes számú Digitális Polgári Kör tagjaihoz. Szerinte a jobboldaltól távol áll a gyalázkodás és a félelemkeltés, „most viszont kritikus időket élünk”, ezért félre kell tenniük a fenntartásaikat. Orbán Viktor arra kér mindenkit, hogy a választásokig szánjon napi tíz percet kommentelésre, ehhez pedig „a kiemelt jelentőségű üzeneteket” minden nap elküldik majd.