Eddig 83 vaddisznót fogtak be a Hegyvidéken

A vaddisznók befogása jelenleg is zajlik a XII. kerületben, eddig összesen 83 egyed befogása történt meg, miközben kilenc csapda üzemel folyamatosan különböző helyszíneken – tudatta kedden a hegyvidéki önkormányzat.
A kialakult vaddisznóhelyzetről szóló közleményükben kiemelték: mivel az önkormányzat nem vadgazdálkodó szervezet, a feladat ellátása szoros együttműködésben történik az illetékes hatóságokkal és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, ahonnan csapdák is érkeztek a munkához.
Hozzátették, az elavult, nagyobb mértékben emberi beavatkozást igénylő eszközök kiváltása érdekében több millió forint értékben vadkamerák és csapdákra szerelhető, távirányítású eszközök beszerzése történt, és további fejlesztések is várhatók.Ellepték a Budapest XII. kerületét a vaddisznók, már az emberek közelségéhez is hozzászoktak
„A csapdázásos befogási módszer értékelésére február vége és március eleje között kerül sor. Ennek során dől el, hogy a jelenlegi eljárás önmagában elegendő-e, vagy szükségessé válik más gyérítési technikák bevonása is. A tapasztalatok alapján a csapdázás eddig kifejezetten hatékonyan működik, nemzetközi összehasonlításban is jó eredményeket mutat, ugyanakkor a Hegyvidéken tapasztalható egyedszám kiemelkedően magas” – ismertették.
Az önkormányzat közleményében felhívja a figyelmet arra is, hogy a vaddisznók megjelenése nem új keletű probléma, és nem kezelhető gyors, egyszeri megoldásokkal. Mint írták, a kerületben 2019 óta nem történt befogás, így több évnyi elmaradást kell pótolni.