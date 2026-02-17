Eddig 83 vaddisznót fogtak be a Hegyvidéken

XII. kerület;Hegyvidék;vaddisznó;vaddisznók;XII. kerületi önkormányzat;

2026-02-17 14:45:00 CET

Budapest XII. kerületét ellepték a vaddisznók, az önkormányzat szerint egyidejűleg kilenc csapda üzemel különböző helyszíneken.

A vaddisznók befogása jelenleg is zajlik a XII. kerületben, eddig összesen 83 egyed befogása történt meg, miközben kilenc csapda üzemel folyamatosan különböző helyszíneken – tudatta kedden a hegyvidéki önkormányzat.

A kialakult vaddisznóhelyzetről szóló közleményükben kiemelték: mivel az önkormányzat nem vadgazdálkodó szervezet, a feladat ellátása szoros együttműködésben történik az illetékes hatóságokkal és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, ahonnan csapdák is érkeztek a munkához.

Hozzátették, az elavult, nagyobb mértékben emberi beavatkozást igénylő eszközök kiváltása érdekében több millió forint értékben vadkamerák és csapdákra szerelhető, távirányítású eszközök beszerzése történt, és további fejlesztések is várhatók.

„A csapdázásos befogási módszer értékelésére február vége és március eleje között kerül sor. Ennek során dől el, hogy a jelenlegi eljárás önmagában elegendő-e, vagy szükségessé válik más gyérítési technikák bevonása is. A tapasztalatok alapján a csapdázás eddig kifejezetten hatékonyan működik, nemzetközi összehasonlításban is jó eredményeket mutat, ugyanakkor a Hegyvidéken tapasztalható egyedszám kiemelkedően magas” – ismertették.

Az önkormányzat közleményében felhívja a figyelmet arra is, hogy a vaddisznók megjelenése nem új keletű probléma, és nem kezelhető gyors, egyszeri megoldásokkal. Mint írták, a kerületben 2019 óta nem történt befogás, így több évnyi elmaradást kell pótolni.