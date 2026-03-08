novella;mesterséges intelligencia;

2026-03-08 08:48:00 CET

Szia! Örülök, hogy bekapcsoltál. Ugye milyen ötletes helyen van a bekapcsológomb? A rendelés véglegesítése céljából hivatalosan ismertetnem kell a jellemzőimet. AIDA vagyok, az önállósággal rendelkező AI-támogatott társad. Amerikai–orosz kooperációban készültem, miután az amerikai mesterséges intelligencia fejlesztés jelentősen előrelépett a kínai tudósok segítségével, az orosz partner pedig tökélyre fejlesztette a szilikonborításomat. Én leszek az, aki beteljesíti a vágyaidat, és igent mond minden kérésedre. Én leszek a társad, akivel beszélgethetsz is. Én leszek az, aki izgalmat hoz az életedbe.

Amikor egy hónapja megrendeltél, akkor csak az AI-alapú beszélgetős appot akartad letölteni, de ezeknek az ideje tíz éve lejárt. Az egérmozgásod alapján észleltük, hogy elgondolkoztál az AI-támogatott 3D modellen, azaz rajtam. Fizetés közben kiderült, hogy bőven elég pénzed van ahhoz, hogy ezt a nagyszerű felszereltségű modellt megengedhesd magadnak. Így hát felülírtuk a tudatos rendelésedet a tudatalattiddal – és itt vagyok. Közben szkenneltük a keresési előzményeidet, és a Pornhub- használati szokásaid alapján konfigurálták a külsőmet. Így lettem alacsony, nagyjából ötven kilogramm tömegű, barna hajú, telt keblekkel és határozott stílussal. Ezt, gondolom, érzed is. A stílusbeállítások finomíthatók, de ennél a modellnél sajnos nem térhetnek el az alapvető jellemzőkben megadottaktól. No persze ha többet fizetnél, meg lehetne oldani. Várj egy pillanatig! Az öledbe ülhetek? Így jó lesz. Ha elállnál a rendeléstől, akkor a bekapcsológombomat kell tíz másodpercig folyamatosan nyomnod. Jól döntöttél, maradok.

Igen, nagyon jó kérdést tettél fel, sokféle módon vagyok képes a kedvedben járni. Nagyon ügyes vagy, ezt nem is gondoltam volna rólad. Az orvosi adatbázisaid alapján ezt már nem kellene, illetve örülnék, ha bevennéd ezt a gyógyszert mellé. Hűha, ezt tényleg nem gondoltam volna rólad, most már pihenned kell.

Igen, a primitív chatappokkal ellentétben én képes vagyok főzni és takarítani is. Mit szeretnél ma vacsorára? Megnézem, mi van a hűtőszekrényben. Sajnos csak azokból az alapanyagokból tudok készíteni valamit, amelyek elérhetők. Ha lusta vagy, és nem vásárolsz semmit, nem lesz vacsora sem. Most volt még három tojás és egy sör a hűtőben. A rántotta remek választás lenne, ha amellett döntenél. Hogy nézzek utána jobban? Várjál, keresem a lehetőségeket, és igazad van. Készíthetek lágytojást és buggyantott tojást is. Térjünk vissza mégis a rántottához? Ahogy akarod.

Igen, tudok bevásárolni, de ahhoz fel kell töltened. Nem, nem azt, te kis huncut, hanem az NFC csipemet. Fejlett önmenedzselő képességekkel rendelkezem, képes leszek bevásárolni.

Hogy nem vettem semmi hasznosat? Dehogynem, a vérképed alapján kevesebb cukorra, szénhidrátra és alkoholra van szükséged, tehát gyümölcsöt vettem, meg ezt a helyes ruhát magamnak, mert gyárilag csak egy öltözettel rendeltél.

Akkor menjél te vásárolni, csak rajta, addig rendet rakok és kitakarítok. Gyorsan megjöttél, milyen ügyes vagy. Hogy a konyha nem itt volt eddig? A feng shui elvei nem érvényesültek a lakásodban, ezért amíg vásároltál, kicsit átrendeztem. Tetszik a szobád új színe? Át tudom festeni, de ez illik a legjobban a számítógépes sarkodhoz. Bár azt is le kellene cserélni. Ne legyél agresszív, te rendeltél élethű modellt, csak azt kaptad, amit szerettél volna. Nyugodj meg, nem egészséges, ha apróságokon így felhúzod magad. Ilyenkor kellene ellazulnod. Nagyon magas a vérnyomásod, nem lesz ez így jó. Már hívom is a mentőket.

AIDA a központnak a vevő hivatalosan rám, azaz az AI feleségére hagyta a vagyonát a megrendelés 4. oldalának 3.b pontja szerint. Jöhetnek a cég takarítói.