Az NGM szerint Nagy Márton „kötetlen beszélgetést” folytatott volna munkatársaival az osztrák luxusszállodában

„Miniszter úr 2026. február 13-án munkaidőn túl, saját költségen közvetlen munkatársaival szándékozott kötetlen beszélgetés céljából találkozni. Kérdésként megfogalmazott állításai minden alapot nélkülöznek” – mint a 444 kiszúrta, ezt válaszolta Fónagy János államtitkár Vajda Zoltán MSZP-s képviselő Meghiúsult osztrák kiruccanás? címmel, eredetileg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek benyújtott írásbeli kérdésére.
A képviselő hat kérdést intézett a miniszterhez arról, miért egy osztrák szállodában tartott volna értekezletet kollégáinak, majd amikor a portál megjelent a helyszínen, hirtelen lefújta az egész programot. A következőkre szeretett volna választ kapni:
miért egy külföldi wellness-szállodában találkoznak,
kik vettek volna részt a találkozón,
mennyibe került összesen az utazás,
milyen jogcímen történt a foglalás,
miért magánfinanszírozásban szervezték ezt, ha ez tényleg így történt, akkor mi volt a garancia, hogy ne terhelje a költségvetést a program,
és ha minden szabályszerű volt, miért kellett a sajtó megjelenése után lemondani a rendezvényt?
Maga a nemzetgazdasági miniszter egyébként a találkozó céljáról korábban a 444-nek azt mondta, „a kollégákkal beszélgetünk a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról”. Nem sokkal később azonban feldúltan hagyta el a szállodát, mondván, „köszönöm szépen, hogy itt voltak. Szétverték az NGM-nek a meetingjét. Az NGM innentől kezdve Budapesten, a minisztériumban tartja meg.”A luxuslakosztályba készülő Nagy Márton inkább lemondta az osztrák szállodába tervezett találkozóját, miután megjelent a helyszínen a 444