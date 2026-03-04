Ukránok támadtak meg a Földközi-tengeren egy orosz gázszállító hajót

Ukrajna;támadás;gázszállítás;Földközi-tenger;orosz hajó;

2026-03-04 10:55:00 CET

Moszkva tengeri kalózkodásnak minősítette a történteket.

Ukrajna legénység nélküli motorcsónakokkal támadott meg egy orosz gázszállító hajót a Földközi-tengeren - közölte szerdán az orosz közlekedési minisztérium a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

„Március 3-án, az Európai Unió tagállama, a Máltai Köztársaság felségvizeinek közvetlen közelében támadást hajtottak végre egy orosz hajó, az Arktik Metagaz gázszállító hajó ellen. A tartályhajó a murmanszki kikötőből indult, rakománya minden nemzetközi szabálynak megfelelően volt nyilvántartva” - állt a közleményben.

A tárca szerint a támadást a líbiai partokról hajtották végre ukrán, legénység nélküli motorcsónakokkal. A máltai és orosz mentőszolgálatok összehangolt fellépésének köszönhetően a harminc fős legénységet - amelynek minden tagja orosz állampolgár - megmentették.

A minisztérium a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette.