Már 600 pszichiáter követeli, hogy a szakmából érkező megbízott főigazgató kerüljön a Nyírő OPAI élére

egészségügy;szolidaritás;Magyar Orvosi Kamara;Nyírő Gyula Kórház;Nyírő Gyula OPAI;

2026-03-04 10:30:00 CET

Az erről szóló nyilatkozat aláírói egyben szolidaritásukról biztosítják a fővárosban dolgozó kollégáikat.

600-ra nőtt azon pszichiátriai ellátását végző orvosok száma, akik szolidaritásukról biztosítják a fővárosban dolgozó kollégáikat – közölte szerdán a Magyar Orvosi Kamara.

A bejegyzés kiemeli, a szolidaritási nyilatkozatot aláírók a következő szakpolitikai elvárásokat támogatják:

az OPAI élére a szakmából érkező megbízott főigazgató kinevezését,

a szakorvosi jelenlét biztosítását valamennyi pszichiátriai ügyeleten,

valamint a budapesti pszichiátriai ellátórendszer strukturális és infrastrukturális megerősítését.

A Népszava nemrég megtudta, több mint százan már átadták munkaadójuknak a szerződések felmondását. Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki egyben a Nyírő Gyula kórház szakszervezeti csoportjának vezetője is, lapunknak elmondta: ennek megfelelően áprilisban számukra már nem rendelhet el a munkáltató kettőnél több ügyeletet. A szakember szerint ez minden fővárosi kórházban jelentős problémát fog okozni.

Mint arról korábban írtunk: az elmúlt hetekben nem sikerült rendezni a Nyírő OPAI-ban, az ország legnagyobb pszichiátriai centrumában kialakult vezetési válságot. Január végén az OPAI 40 orvosa petícióban kért segítséget a biztonságos betegellátás feltételeinek biztosításához az Országos Kórházi Főigazgatóságtól. Az elmúlt két évben számos kollégájuk távozott az intézményből, pótolni eddig nem tudták őket. Így amikor február végére nyolc, jelenleg felmondási idejét töltő kollégájuk is kiesik a munkából, mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas osztály betegeinek ellátásához.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) ugyan tárgyalt a szakmai szervezetekkel, de eddig eredménytelenül, megállapodniuk nem sikerült, a kórházi fenntartó pedig más főváros pszichiátriákról vezényelt orvosokat. Úgy tudjuk, a Szent János kórházból, a Péterfyből és a Szent Imréből kell átmenniük a Nyírőbe szakorvosoknak. Köztük egy olyan orvos is van, akit miután felmondott a Nyírőben, és megkezdte a gyógyítást az új munkahelyén, visszavezényeltek a Nyírőbe.