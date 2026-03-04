Döntött az NVB, Vajda Zoltán ezentúl is kampányolhat Magyar Péter-idézettel

kampány;Nemzeti Választási Bizottság;Vajda Zoltán;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-04 12:28:00 CET

A Nemzeti Választási Bizottság úgy véli, ez nem téveszti meg a választókat.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a fellebbezése nyomán 12:2 arányban neki adott igazat a Tisza Párt és egy magánszemély beadványaival szemben – jelentette be szerdai közleményében Vajda Zoltán.

Az MSZP-frakcióban ülő, függetlenként induló politikus felidézte, az érintettek sérelmezték, hogy

a plakátjain, a szórólapján és az aláírásgyűjtő-pultján Magyar Pétertől vett idézetet helyezett el („Nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni”,

valamint feltüntette, hogy a Tisza kétharmados többségéért küzd.

Nemrég a 24.hu hívta fel a figyelmet arra: a Budapest 14. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága (OEVB) határozatában kimondta, hogy Vajda Zoltán megsértette a választási eljárásról szóló törvény alapelveit, amikor olyan szlogeneket és idézeteket szerepeltetett kampányeszközein, amelyek azt a látszatot kelthették, mintha a Tisza Párt támogatná indulását. A bizottság megállapította, hogy ezek a kampányelemek a választók számára félrevezetők lehetnek, mivel Vajda nem a Tisza Párt jelöltje, és nem is támogatja őt a párt. A határozat emellett azt is rögzítette, hogy Vajda kampányanyagairól hiányzott a kötelező impresszum, sőt, a plakátokon „független országgyűlési képviselőként” szerepelt, miközben a parlament hivatalos adatai szerint az MSZP képviselőcsoportjának tagja. Az OEVB ezért megtiltotta a kifogásolt plakátok és szórólapok további használatát, ugyanakkor bírságot nem szabott ki, mivel első alkalommal járt el az ügyben.

Vajda Zoltán mostani közleményében kiemelte,

az NVB szerint nem téveszti meg a választókat a kampánya, mert a kampányanyagain a Tisza Párt nevét sem jelölőszervezetként, sem támogatóként nem tüntette fel.

„Az első fokon a helyi választási bizottsághoz fordulók azt is kifogásolták, hogy független jelöltként tüntettem fel magam. Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy én a Magyar Szocialista Párt aktív országgyűlési képviselője vagyok, ezért a független szó használata is megtévesztő. Az állítás egyáltalán nem felel meg a valóságnak: én nem voltam és nem vagyok az MSZP tagja, és nem az MSZP, hanem az ellenzéki összefogás pártfüggetlen jelöltjeként indultam és nyertem 2022-ben, legyőzve a XVI. kerület és Zugló-Alsórákos fideszes képviselőjét, Szatmáry Kristófot” – jelentette ki a politikus. Majd leszögezte: örül, hogy az NVB egyértelműen megalapozatlannak találta az ellene benyújtott beadványokat.

„Bízom abban, hogy a Tisza támogatói és a Tisza Párt is a továbbiakban a kormány- és rendszerváltásra fókuszálnak majd, ahelyett, hogy a velük egyetértő és szintén a Fidesz leváltásáért, az Orbán-rendszer felszámolásáért küzdő független jelöltet támadják” – zárta közleményét.