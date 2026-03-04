Lázár János szavai miatt a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult a legfőbb ügyész

Lázár János;Központi Nyomozó Főügyészség;Tóth Bertalan;Varga Judit;Magyar Péter;

2026-03-04 12:04:00 CET

A miniszter Battonyán tartott lakossági fórumán elhangzottakról szóló írásbeli kérdést Nagy Gábor Bálint feljelentésként értékelte.

„Az írásbeli választ igénylő kérdését feljelentésként értékelem és azt elbírálás végett a Központi Nyomozó Főügyészségnek továbbítottam” – így reagált Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész az MSZP-s Tóth Bertalan arra vonatkozó írásbeli kérdésére, hogy hogyan értékeli Lázár János korábbi, az egyik Lázárinfón elhangzott kijelentését.

Mint arról mi is beszámoltunk, az építési és közlekedési miniszter a Battonyán tartott lakossági fórumán arról beszélt, Varga Judit volt igazságügyi miniszter nála járta ki, hogy az akkori férje, Magyar Péter kapjon egy hárommillió forintos állást. – Én fizettem korábban. Azoknál a vállalatoknál dolgozott, amelyek hozzám tartoztak, a közút, satöbbi, satöbbi. A felesége eljött hozzám, és azt mondta, hogy az ő férjének minimum hárommilliót kell keresnie. Van, aki így élt, és így boldogult. Hogy a felesége kijárta neki a fizető állást. És miután a minisztertársam volt, és miután a kollégám volt, mondhattam volna mást? – fogalmazott.

Tóth Bertalan kiemelte, szerinte az elhangzottak alapos vizsgálata indokolt, hogy felvethetik-e bűncselekmény gyanúját, különös tekintettel a hivatali, esetleg a korrupciós bűncselekményekre.