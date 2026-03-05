Magyarország;Egyesült Királyság;múzeumok;ingyenesség;

A kínai agyagkatonák nem ismeretlenek Magyarországon, de ekkora léptékű tárlatra most először volt lehetőség a május végéig látható Az öröklét őrei című kiállítással

Fix költség, grátisz figyelem: kifejezetten jót tesz a múzeumi életnek, ha szűkülnek az ingyenes látogatási lehetőségek

Magyarországon bevált, Angliában jelenleg is folynak erről viták.

Huszonöt éves hagyománynak vethetnek véget azzal az Egyesült Királyságban, hogy megszüntetik az állami múzeumok és galériák állandó gyűjteményeinek ingyenes látogatását – írta meg a brit The Guardian. A kérdés azután került újfent napirendre, hogy a londoni Nemzeti Galéria bejelentette, pénzügyi gondjainak stabilizálása érdekében megszorításokat tervez, amely sokak szerint nemcsak az intézmény által rendezett programokat, időszaki kiállításokat veszélyezteti majd, hanem a jegyárakra is hatással lehet – így pedig akár még kézenfekvőnek is tűnhet az intézmény számára többek között az ingyenes látogatási lehetőségeken is alakítani.

A 2001-ben bevezetett kedvezmény célja az volt, hogy a kultúrafogyasztást szélesebb réteg számára tegye elérhetővé, a tapasztalatok szerint pedig képes is volt növelni a látogatók számát, így a népszerű szabályozás hosszú ideig érinthetetlennek bizonyult. Mostanra viszont a finanszírozási nyomás olyan súlyos mértékben nőtt meg az ágazatban, hogy kultúrpolitikusok, kulturális szakértők és a közgyűjtemények dolgozóinak érdekeit képviselő szakszervezetek emberei keresik a szabályozás átalakításának lehetőségeit. A pénzügyi nehézségeket és a működésből fakadó nehézségeket jelzi az is, hogy 2010 és 2023 között az Egyesült Királyságban a művészeti és kulturális intézmények alapfinanszírozása 18 százalékkal csökkent, 2025-ben a Tate művészeti múzeum dolgozói hétnapos sztrájkot hirdettek az elbocsátások és az alacsony bérek miatt.

A vitának persze számos árnyalata van (többek között az is felmerült, hogy kizárólag a külföldi turisták körében töröljék el az ingyenes látogatás lehetőségét), de alapvetően két nagyobb nézőpont feszül egymásnak. A díjtalan lehetőséget támogatók azzal érvelnek, hogy a pénzügyi gondok megoldására nem az a megoldás, hogy anyagilag kevesebbek számára teszik elérhetővé a látogatás lehetőségét. Egy kultúrpolitikai kutatóközpont vezetője, Alison Cole például arra hívta fel a figyelmet, hogy 25 százalékkal többen fizettek az ideiglenes tárlatokért, ha már eljutottak az ingyenesen látogatható tárlatokra, míg az 1800 intézményt tömörítő brit Múzeumok Szövetsége a turizmust féltve állt ki mellette. A változást fontolgatók szerint viszont a járvány óta súlyos nehézséggel küzdő brit múzeumi életben a jelek arra utalnak, hogy a modell már nem felel meg eredeti céljának, egyszerűen nem képes fedezni azt, amire kitalálták.

Az ingyenesség önmagában nem győzi meg a látogatókat, akiknek a figyelméért jelenleg óriási a verseny. Emellett olykor demotiváló is lehet egy intézmény számára,

hiszen az esetlegesen kielégítő látogatószám miatt nem érdekelt abban, hogy ezért a figyelemért új ötletekkel fejlesszen a kiállításain” – osztotta meg tapasztalatát kérdésünkre Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

Magyarországon az uniós csatlakozást követően 2004-től élt a jogszabály, amely alapján 24 állami múzeum állandó kiállítását a látogatók bizonyos feltételek mellett ingyenesen látogathatták. (Erre akkor úgy tűnt a magyar költségvetés lehetőséget adott.) Egy kormányrendelet-módosítás értelmében azonban átalakult a kedvezményrendszer, ezzel együtt pedig a korábbi széleskörű díjmentes látogatási lehetőség 2008 januárjától megszűnt. A döntésről a közvéleményt a kormány már 2007 októberében tájékoztatta, amely során kiderült az is, hogy az ingyenes lehetőség nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Magyar Nemzetnek Baán László már akkor is arról beszélt, hogy a tapasztalatok szerint önmagában azért, mert egy tárlat ingyenes, nem számolhat egy múzeum garantáltan több látogatóval: így például nem igazán jött be az a feltételezés sem, hogy a díjtalan lehetőség majd a hátrányosabb helyzetben élők számára is kiszélesíti a kulturális lehetőségeket. Sőt – Baán hozzátette – az ingyenesség fedezése irgalmatlan költségekkel járt, amelyet kielégítő állami kompenzáció híján a múzeumok nem tudtak kigazdálkodni, ez pedig a Szépművészeti esetében például százmilliós veszteséget jelentett.

Megkeresésünkre Horváth Anita, a szentendrei Skanzen közönségkapcsolatokért felelős igazgatója úgy fogalmazott, komoly működési problémákat okozott a rendszer:

A látogatók számában sem pozitív, sem negatív irányba nem volt hatással az intézkedés. 

A kultúrafogyasztás területén éreztük, hogy értéktelenné vált az ingyenesség hatására a múzeumlátogatás. Szerencsére végül eltörölték” – tette hozzá. Baán László már mintegy húsz évvel ezelőtt is úgy tapasztalta, több magyar múzeumban az igazán nagy dobás nem az állandó kiállítások jelentették, hanem a népszerű időszaki tárlatok.

Jelenleg a magyar múzeumi rendszerben széleskörű és változatos kedvezményrendszer érhető el, amelynek a legnépszerűbb része többek között, hogy nemzeti ünnepek alkalmával ingyenesen látogathatóak az állami múzeumok. Kérdésünkre Fehér Zsuzsanna, a Ludwig Múzeum kommunikációs és marketing igazgatóhelyettese elmondta, a kortárs művészeti intézményben kifejezetten sikeresek az ingyenes napok, mert tapasztalatuk szerint a látogatók ezzel egyidőben szívesen látogatják az időszaki tárlatokat is.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a Skanzen is, kiemelve, ezeken a napokon náluk érezhetően más összetételű is a látogatóközönség. Baán László maga is hangsúlyozta, tapasztalata szerint ez Európa szinten is a legsokrétűbb kedvezményrendszer. Ez igazolhatja azt is, hogy a múzeumba látogatók aránya stabilizálódott a járvány után, sőt egyes esetekben meg is haladta a korábbi számokat: a Szépművészeti Múzeum például 2023-ban több mint 800 ezer látogatóval rekordot is döntött, így a világ 86. leglátogatottabb művészeti múzeuma lett.

