Alaposan helyreteszi a kormányt vakcinaügyben a gyártó

Hamis biztonságérzetről és tisztázatlan klinikai hatékonyságról hablatyol a kormány, minden szakmai megalapozottság nélkül egy olyan kérdésben, ami valóban az állampolgárok biztonságát veszélyezteti, és ami ellen semmiféle kerítés nem adhat védelmet. Csak az oltás. Igaz, nem szűnik meg, ám ingyenes sem lesz, vagyis továbbra is csak egyesek engedhetik meg maguknak, hogy védjék a gyerekeiket - írtuk tegnap a kormányzati válaszon felmérgedve. De mérges lett a szakmaiatlan indoklástól, felelőtlen hozzáállástól a Klubrádió reggeli műsorában megszólaltatott orvos is, most pedig megjött a gyártó válasza a kormány indokaira. Nem teszik zsebre.