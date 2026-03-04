A háború miatt nem tudják kifizetni a tandíjukat, petíciót írtak az iráni hallgatók a Pécsi Tudományegyetem vezetésének

Petíciót írt száz iráni hallgató a Pécsi Tudományegyetem vezetésének, miután a háború és az infláció miatt nehezen tudják előteremteni a tandíjuk összegét – számol be a Pécs Aktuál.
A diákoknak március 15-ig kellene kifizetniük az éves tandíj fennmaradó 60 százalékát. A tandíj mértéke a képzés függvényében változó, de nem kis összegről van szó. Amíg például egy gyógytornász évente 1,8 millió, addig egy fogorvoshallgató 5,8 millió forintot fizet dollárban vagy euróban.
Mint írják, a diákok fizetésképtelenségét több dolog befolyásolja. Az egyik, hogy az iráni valuta euróhoz és dollárhoz viszonyított értéke szeptember óta csaknem felére csökkent, másrészt a szankciók miatt nincs lehetőség iráni bankból Magyarországra utalni, ezért a szülők vagy készpénzben, vagy internetes nemzetközi bankokon keresztül próbálják eljuttatni a tandíjat a diákokhoz, ami az iráni háborús helyzet miatt hosszú időt vesz igénybe.
A petíciót a PTE-n tanuló 300 iráni hallgató közül már 100-an aláírták, a lap szerint a felsőoktatási intézmény vezetése még nem döntött a kérdésben.