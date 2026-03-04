Irán;petíció;Pécsi Tudományegyetem;PTE;tandíj;háború Iránban;

2026-03-04 21:27:00 CET

A háború miatt nem tudják kifizetni a tandíjukat, petíciót írtak az iráni hallgatók a Pécsi Tudományegyetem vezetésének

Az infláció és iráni háborús helyzet megnehezíti, hogy az érintett hallgatók előteremthessék a tandíj összegét. A petíciót a PTE-n tanuló 300 iráni hallgató közül már 100-an aláírták.