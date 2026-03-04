Publicus Intézet: A biztos szavazó pártválasztóknál 47-39-re vezet a Tisza a Fidesz előtt, részvételi csúcsot hozhat a parlamenti választás

felmérés;Fidesz-KDNP;részvételi arány;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;Publicus Intézet;Tisza Párt;

2026-03-04 05:45:00 CET

A teljes népesség körében 35-30, a biztos választóknál pedig 40-35 Magyar Péter politikai alakulatának az előnye – derül ki a Publicus Intézet Népszava számára készített legfrissebb felméréséből. A Demokratikus Koalíció a biztos választóknál 4 százalékon áll.

Valamelyest csökkent az elmúlt időszakban a választói aktivitás, ám még így is részvételi csúcsot hozhat az április 12-i parlamenti választás, jelen állás szerint a jogosultak 84 százaléka vélhetően elmenne szavazni, ha most vasárnap tartanák a voksolást, derült ki a Publicus Intézet lapunk számára készített felméréséből, mely szerint a szavazók 16 százaléka az utolsó napokban, sőt, százból hatan csak a szavazófülkében döntik majd el, melyik pártot támogatják. A legtöbben, 73,51 százaléknyian eddig 2002-ben a második fordulóban járultak az urnákhoz, az egyfordulós rendszerben pedig négy éve, amikor 70,31 százalék szavazott.

A Publicus januári méréseihez képest némileg csökkent a kormányzással elégedetlenek száma, három év után először esett be 60 százalék alá, jelenleg százból 57-en gondolják úgy, rossz irányba mennek a dolgok az országban – hasonló arányt mutatott a múlt heti Medián-kutatás is. Ezzel kapcsolatban Pulai András, a Publicus vezetője megjegyezte, a változás vélhetően nem független a kormány négy évvel ezelőttihez hasonló osztogatásától – például a rendvédelmiseknek, illetve a pedagógusoknak kiosztott-beígért százezrek –, akkor a választás előtt kiszórt pénzeknek köszönhetően 50 százalék alá is „benézett” az elégedetlenek aránya. Értelemszerűen a Fidesz-KDNP szavazói között a jelentős többség, 73 százalék úgy gondolja, jó irányba halad az ország, ezzel szemben az ellenzékiek 93 százaléka úgy véli, egyre rosszabb lesz a helyzet. Utóbbiak közül a tiszások a legkritikusabbak, 97 százalékuk gondolkodik negatívan, a kormánypártok számára viszont jelzésértékű lehet, hogy a bizonytalanok közül tízből hatan hasonlóképpen vélekednek.

A felfokozott politikai aktivitást mutatja a részvételi hajlandóság ígérete a majdani voksoláson. A két nagy párt között kiegyenlítődni látszik a helyzet, a tiszások 89, míg a Fidesz-KDNP-sek 88 százaléka tervezi, hogy elmegy szavazni, a többi párt szimpatizánsai esetében 84 százaléknyi a hajlandóság, a bizonytalanoknak pedig háromnegyede gondolja, hogy április második hétvégéjén az urnákhoz járul majd.

A felmérés alapján – jelen állás szerint – minden kategóriában a Tisza a legnépszerűbb formáció: a teljes népesség körében 35-30-ra, a biztos választóknál 40-35-ra, a biztos szavazó pártválasztóknál 47-39-re vezet a kormánypártok előtt.

A Publicus mostani kutatása szerint a parlamenti küszöböt harmadikként a Mi Hazánk is megugraná – a biztos szavazó pártválasztóknál 6, a biztos választóknál 5, a teljes népességnél 4 százalékon áll a széljobb formáció –, a DK és a Kutyapárt viszont gondban lehet: előbbi a teljes népességben 3, a másik két kategóriában 4-4 százalékon áll, a kétfarkúaknak pedig előbbiben és a biztos választóknál 3-3, a szavazó pártválasztóknál pedig 4 százalékot mért a közvélemény-kutató cég.

A Tisza reményeit táplálhatja, hogy a megkérdezettek cirka fele akkor lenne boldog, ha a kormánypártok elbuknák a választásokat, s csak alig több mint egyharmad örülne egy újabb Fidesz-KDNP-s kormánynak. Utóbbiak zömét természetesen a fideszes szavazók adják – 100 százalékuk boldog lenne –, ezzel szemben a tiszások közül senki sem örvendene, némi meglepetésre a több ellenzéki párt támogatóinak 29 százaléka jól érezné magát, ha maradna a jelenlegi hatalom, a bizonytalanok közül viszont csak minden hatodik, viszont 40 százalékuknál endorfin-túltengést okozna egy Fidesz-bukta.

Mindezek tükrében viszont meglepő, hogy a választások végkimenetele kapcsán a válaszadók 40 százaléka kormánypárti sikert vár, s csak 36 százalék szerint bukik a rezsim.

A kormánypártiak és a tiszások nagy többsége persze elkötelezett egyik vagy másik irányba, a többi ellenzéki párt hívei viszont pesszimisták egy esetleges kormányváltást illetően – 35 százalékuk hisz benne, 42 nem –, a bizonytalanoknál pedig szinte kiegyenlített az arány: 26 százalék szerint változás lesz, 28 szerint marad minden a régiben.

Ha mégis megbukna a jelenlegi hatalom, akkor ellenzéki győzelem esetén a választók negyede szeretne tisztán tiszás kormányt, közel kétharmaduk viszont ellenzéki koalíciót akar, s némi meglepetésre Magyar Péter pártjának szimpatizánsainak is csak harmada örülne egypárti kabinetnek, csaknem kétharmaduk koalícióban gondolkodik. A többi párt hívei részéről teljes az elutasítottsága az egypárti Tisza-kormánynak, sőt egyharmaduk Tisza-mentes ellenzéki kormánykoalíciót szeretne, míg a bizonytalanoknak csak kevesebb, mint a hetede szeretne egypárti tiszás kabinetet, 63 százalékuk valamilyen ellenzéki koalícióban látná a biztató jövőt. A megkérdezettek huszada szerint viszont teljesen mindegy, milyen összetételű kormány következik, csak bukjon meg végre a Fidesz-KDNP.

A felmérés kitért a választókerületi szintű esetleges ellenzéki együttműködésre is, s válaszadók meglehetősen egyöntetű véleménye szerint bizonyos helyeken szükség lenne koordinációra, visszalépésekre. A megkérdezettek közel háromnegyede szerint kellene együttműködés, s csak minden hetedik gondolta úgy, felesleges. Budapesten tízből kilencen támogatnának valamilyen egyeztetést – nem véletlen, hiszen itt indul a 2022-ben az ellenzéki összefogás színeiben sikeres jelöltek többsége –, a városokban és falvakban 70 százalék körüli a hasonlóan gondolkodók aránya, a megyeszékhelyeken ennél alacsonyabb, de ott kis közel 60 százalékos. A leginkább a 45-59 éves korosztály egyezkedne, a legkevésbé a 30 alattiak, illetve a nyugdíjasok, de ez relatív kisebbség, hiszen kétharmaduk így is a tárgyalások és a megegyezések híve.

A Medián és a Republikon is Tisza-előnyt mér

Heves reakciókat váltott ki a Medián múlt héten napvilágot látott kutatása, amely szerint január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt, a teljes szavazókorú népességben 11, a pártot választani tudóknál 13, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékkal vezet a kormánypártok előtt. Orbán Viktor kormányfő humoristának nevezte Hann Endrét, a Medián vezetőjét, akit Deák Dániel megafonos propagandista hamisítással vádolt meg. Hann viszont úgy vélte, a Tisza majdnem biztosan megnyeri a választást, s a Fidesz mellett még a Mi Hazánk jut majd a T. Házba. A Medián vezetője szerint a Tisza nagy előnye frusztrálja a kormánypártokat és híveit, emellett bejelentette, az adatvédelmi hatósághoz fordul Deák Dániel illegálisan megszerzett adatai miatt.

A Republikon Intézet február közepi felmérésében nem volt ekkora különbség a két nagy párt között, de így is stabil Tisza-előnyt mutattak az adatok: a teljes népesség körében 5, a pártválasztók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 8 százalékkal vezetett a legnagyobb ellenzéki párt. A kutatás alapján jelen állás szerint négypárti parlament alakulna, a két nagy formáció mellett ugyanis a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is bekerülne az Országgyűlésbe.