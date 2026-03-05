Újabb árnyak Szolnokon: még vizsgálja a rendőrség a befogadóotthonban történt gyermekbántalmazásokat

rendőrség;vizsgálat;Szolnok;gyermekbántalmazás;

2026-03-05 05:55:00 CET

Az egykori nevelő újabb szomorú részleteket osztott meg lapunkkal.

Még nem zárta le a hatóság a szolnoki befogadóotthonban történt gyermekbántalmazás vizsgálatát, nemrég újabb tanúmeghallgatásokon kellett megjelennie Szabó Csaba egykori nevelőnek a megyei rendőrkapitányságon – értesült lapunk. Erről levélben tájékoztatta Burszki Mónikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság integritás tanácsadóját, aki a megkeresést továbbította Cséplőné Gönczi Veronika főigazgatónak. Szabó Csaba arról írt a levélben, hogy több ügy miatt kellett megjelennie tanúként egy gondozottal együtt, a többi között egy 2024. decemberi gyermekbántalmazás kapcsán. „Valószínűsítem, hogy ezt az információt, bántalmazást” a vezető beosztásban lévő elkövető „módszeresen eltitkolta önök előtt” – fogalmaz a levélben Szabó Csaba.

Szabó Csaba az a gyermekfelügyelő, aki 2025 januárig a szolnoki befogadó otthonban dolgozott, és először az RTL-nek mesélt arról, hogy az intézményből eltávolították azokat a szakembereket, akik jelezték, hogy kollégáik bántalmazzák a gyerekeket. Ekkor kellett neki is mennie. A szakember most egy gyárban, szalagmunkát végez. Ebben a műsorban mutatták be azokat a felvételeket is, amelyen az intézményben egy másfél éves kisfiú kendővel volt a radiátorhoz kötve, egy öt éves gyerek csuklóján pedig vagdosás nyoma látszik. Lapunknak pedig arról mesélt Szabó Csaba, hogy egyik kollégája ágyhoz kötözött egy szintén másfél éves kisgyereket, aki az adott gyerekfelügyelő műszakjában elő sem mert jönni az ágy alól. A belső vizsgálaton ez a kolléga azt mondta, a kikötözést az otthonvezető engedélyezte.

Most arról is beszámolt, hogy a vezető az egyik gyerekeket hajánál, fülénél fogva rángatta ki a szobából, ennek szemtanúja volt egy beosztott kolléganő is, aki ugyanígy viselkedett. Az átadónaplóba önmagáról és a vezetőről is rögzítette a brutális cselekedetet, de csak neki kellett elhagyni az intézetet, a vezető beosztású dolgozónak nem. - Aznap és még sok más alkalommal egyébként teljesen elszabadult a pokol – mondta -, voltak munkatársak,

akik kurvaanyázták, lehordták a gyerekeket,

„minden mocskos cigánynak” jelzőkkel illették őket. A befogadóotthont többször be kellett zárni, mert annyira kevés volt a dolgozó, a városban lévő speciális lányotthonban pedig más településről vezényelt rendőrök dolgoznak. Az egyik nevelő arról mesélt, folyamatosan fegyelmivel és elbocsátással fenyegetik őket.

Szabó Csaba szerepelt az RTL Házon kívül Babák című műsorának különkiadásában is. A film elsősorban a Szőlő utcáról és a volt igazgató, Juhász Péter Pál cselekedeteiről szól, de azt is bemutatta, hogy a gyerekek bántalmazása nemcsak ott, hanem országszerte része az állami gyermekvédelemnek. A készítők arra is keresték a választ, mi lehet az oka, hogy Juhász Péter Pálról ugyan sok jelzés érkezett, mégis intézményvezető lehetett, és kitüntetéseket kapott kiemelkedő munkájáért. Egyik áldozata, Lili szerint a férfi gyakran kérkedett magas rangú kapcsolataival. Befolyásosnak tartotta magát, többször emlegette, hogy sokszor jár be a minisztériumba, jóban van politikusokkal. Mondott konkrét nevet is, hogy a legmagasabb politikussal is jóban van. Azaz Orbán Viktorral.

Szoktak nevetgélni – folytatta Lili -, hogy a miniszterelnök lányát is ugyanúgy hívják, mint az ő örökbefogadott lányát. Lili volt az, aki 2018-ban kivette a postaládájából a miniszterelnök Juhász Péter Pálnak címzett újévi képeslapját. „Mondta, hogy a barátja küldte neki.” A Kormányzati Tájékoztatási Központ az RTL-nek adott válaszában azt írta, Juhász Péter Pál és Orbán Viktor között személyes kapcsolat nem volt, ez az ünnepi üdvözlet a több tízezer ünnepi lap egyike volt, amit ilyenkor kiküldenek. A filmben a miniszterelnök mellett elhangzott még Réthelyi Miklósnak, a második Orbán-kormány erőforrás-miniszterének, utódjának, Balog Zoltánnak, Soltész Miklós államtitkárnak, Fülöp Attila jelenlegi gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak, és Deutsch Tamás EP-képviselőnek a neve is.

Közülük senki nem cáfolta az érintettségét.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint vizsgálni kell a miniszterelnök és családja érintettségét a Szőlő utcai borzalmak kapcsán az RTL-en bemutatott dokumentumfilm után. A TASZ is közölte: követeli a felelős államtitkártól, hogy azonnal rendeljen el független, szakmai vizsgálatot – ne rendőrökkel, hanem a gyermekvédelemhez értő, képzett szakemberekkel.