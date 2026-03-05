Gulyás Gergely: A Barátság kőolajvezeték jobb állapotban van, mint valaha

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 10:20:00 CET

Az ukránok akár holnap is küldhetnek kőolajat a Barátság kőolajvezetéken, ennek semmi köze sincsen a választásokhoz - közölte az MTVA kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely szerint a kérdés nem diplomáciai, az ukrán elnök döntésén múlik. Hangsúlyozta, a vezeték jobb állapotban van, mint valaha. A tárcavezető azt mondta, Ukrajna területén fekvő vezetékről van szó, ezért az illetékeseket az ukrán államnak kellene beengednie. Szerinte Kijev a nemzetközi és az európai uniós társulási szerződésben vállalt kötelezettségét megszegve nem biztosítja az európai uniós tagállamok energiaellátását a területén áthaladó vezetéken keresztül.

Az ukrán nyilatkozatok ráadásul következetlenek: hol technikai akadályról beszélnek, hol azt állítják, hogy idő kérdése a helyreállítás, máskor azt mondják, nem helyes, hogy európai uniós tagállamok az oroszoktól vásárolnak kőolajat és földgázt, vagy éppen a vezeték megsemmisüléséről beszélnek. Közölte: a rendelkezésre álló műholdfelvételek, a magyar kormány által nyilvánosságra hozott információk, valamint a MOL elnök-vezérigazgatója által ismertetett adatok alapján egyértelmű, hogy nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken kőolaj érkezzen Magyarországra. Önmagában az is mutatja, hogy az ukránok nem mondanak igazat, hogy nem engedik be se a szlovák, se a magyar, se az EU-s tényfeltáró delegációkat - mondta Gulyás Gergely.