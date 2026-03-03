„Orbán Viktor a föld alá lát?” – Volodimir Zelenszkij kimondta, nem akarja helyreállítani a kőolajszállítást a Barátságon Magyarország és Szlovákia felé

Magyarország;Szlovákia;Ukrajna;helyreállítás;kőolaj;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-03 07:56:00 CET

Hallott bárki is Orbán Viktortól vagy Robert Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának vagy hogy nagyon sajnáljuk a sebesülteket, a hozzátartozóikat? – firtatta az ukrán elnök, aki szerint a kijevi vezetés európai országokkal egyeztet, hogy megértse, mi az újraindítás ára.

Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen és abból finanszírozza az Ukrajna elleni háború folytatását – idézi az MTI az Ukrinform hírét arról, mit mondott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a 2026. január 27-i orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Ukrajnát érő magyar és szlovák kormányzati bírálatokra.

Mint ismert 2026. január 27-én Nyugat-Ukrajnában Brodi városánál érte orosz dróntámadás a Barátság kőolajvezeték egyik tárolóegységet, ami után leállt az orosz kőolaj szállítása Magyarország és Szlovákia felé. Az Orbán-kormány erről két héten át nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Az egészről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter február 13-i bejegyzése után reagált erre a hírre, amiből egy Orbán-kormány Oroszország elleni szankciócsomagot érő vétófenyegetéséig, illetve az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós brüsszeli hitel vétójáig fajuló konfliktus lett Magyarország és Ukrajna, illetve az Európai Unió között. Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfőn műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek szerinte azt tanúsítják, hogy a Barátság kőolajvezeték ép, újra ehetne indítani rajta a szállításokat Magyarország és Szlovákia felé.

Műholdról egy nagy tartályt lehet látni, amely szét van tépve. Ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A cső föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán Viktor talán a föld alá lát? Ezen meglepődnék, de mindenesetre minden előfordulhat – reagált erre Volodimir Zelenszkij. Emlékeztetett, hogy múlt pénteken telefonon beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akit arra kért, látogasson el Ukrajnába, ahol minden kérdést megvitathatnak. – Ő azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: – Nézze, először is,

ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék? Ez senkinek nem áll a szándékában

– mondta az ukrán elnök. Elárulta, hogy Ukrajna az európai országokkal is egyeztet a kérdésben. – Ha az európai vezetők arra kérnek bennünket, hogy ezt tegyük meg, akkor meg kell értenünk, mi az ára ennek - tette hozzá.

Az ukrán elnök szerint az első légicsapás után, amely a Barátság kőolajvezeték tárolóegységét érte, az ukrán szakemberek mindent helyreállítottak. – Egyetlen felhívás sem hangzott el, hogy az oroszok ne támadják ezt a kőolajvezetéket. Nyilvánosan csak Ukrajnát szólították fel, hogy ettől függ Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága. Aközben, hogy ukrán szakemberek helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, amelyben emberek sebesültek meg.

– Hallott bárki is Orbánt Viktortól vagy Robert Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának vagy hogy nagyon sajnáljuk a sebesülteket, a hozzátartozóikat? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik.

Azt kérdeztem: mi az ára ennek? Ezt az európai vezetőknek is mondtam. Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket, és továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy mindent? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, az EU-s tárgyalási fejezetek megnyitását, Ukrajna útját az Európai Unióba – érvelt az elnök.

Elmondása szerint azt mondta Robert Ficónak: – Látod, mennyi kihívás van? Meghívlak benneteket, gyertek el Ukrajnába. Megértett engem, és azt mondta: rendben, akkor mi a helyzet a dátumokkal? Azt válaszoltam: bármelyik dátum megfelel. A hívásom után a diplomaták március 6-9. közötti időpontokat javasoltak. Zelenszkij közöte, hogy a médiából értesült arról, hogy a szlovák miniszterelnök nem Ukrajnában vagy Szlovákiában, hanem egy harmadik Országban akar találkozni vele.

– Melyik országban kellene találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a Barátság kőolajvezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában.

Meghívtam őt, mire megerősítette, hogy eljön - zárta válaszát az ukrán elnök.

Az Orbán-kormány azt állítja, a 2026. január 27-i orosz dróntámadás után az ukránok eleinte azt mondták, hogy 1-2 nap lesz a helyreállítás a Barátság kőolajvezetéken, aztán azt, hogy 2026. február 12-ig végeznek. Magyarország úgy teszi felelőssé Ukrajnát a helyreállítás elhúzódásáért , hogy Oroszország az elmúlt hónapokban intenzíven támadott ukrán erőműveket, ami szerte Ukrajnában hatalmas áramhiányhoz vezetett.