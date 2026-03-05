Orbán Viktor nem ismerte Juhász Péter Pált

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 10:37:00 CET

Az RTL szembesítette azzal, hogy Tuzson Bence úgy mondta, nem volt kiskorú sértettje a Szőlő utcai bűncselekményeknek, hogy a hatóságok birtokában voltak a Kovács-Buna Károly gyermekverését tartalmazó képsorok. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az ügyben egy konkrét büntetőeljárás és az abban megfogalmazott konkrét vád volt a vizsgálat tárgya. Ebben a büntetőeljárásban kiskorú érintett nem szerepelt, és az igazságügyi miniszter jelentése is erre vonatkozott. Hozzátette: a kormány soha nem állította – és ilyen ismeretek birtokában sem lehet –, hogy az elmúlt tíz évben a Szőlő utcai intézményben pontosan mikor mi történt, illetve történt-e olyan eset, amelynek kiskorú sértettje lehetett. Az intézmény nem a büntetés-végrehajtás által ellenőrzött intézet, hanem olyan hely, ahol bűnelkövető fiatalok vannak, akik súlyos bűncselekményeket követtek el.

Gulyás Gergely szerint a javítóintézetek a büntetésvégrehajtás alá helyezése garanciát jelent arra, hogy megfelelőbb ellenőrzés mellett működjön a rendszer. Hangsúlyozta: nemcsak az általános megelőzés fontos, hanem az is, hogy azok a fiatalkorúak, akik a gyanú szerint ilyen cselekményeket követtek el, később a társadalom hasznos tagjai lehessenek. Megítélése szerint ezt a célt is jobban szolgálja, ha az intézmény a büntetés-végrehajtás alá tartozik.

Kitérő választ adott arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy Juhász Péter Pál azt is mondta, hogy jó viszonyt ápolt Orbán Viktorral és együtt nevetgéltek azon, hogy a gyerekeiket is úgy hívják, emellett üdvözlőkártyát is kapott tőle. A tárcavezető szerint Magyarországon sajnos miniszterekre, miniszterelnökre való hivatkozás nem idegen a kultúrától. Nyomatékosította: miniszterelnök az illetőt nem ismeri, és életében soha nem találkozott az exigazgatóval.