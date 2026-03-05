Minden hadifogoly ügyében el akarnak járni

kormányinfó;

2026-03-05 10:29:00 CET

Vannak-e még további magyar hadifoglyokra vonatkozóan kimenekítési tervek? - hangzik az M1 Híradó kérdése. A miniszter konkrétan új személyekről nem tudott beszámolni, de ígéretet tett, hogy minden hasonló ügyben eljárnak.

Jordániából a repülőgép felszállása nem jelent kockázatot az Orbán-kormány értékelése szerint - mondta Gulyás Gergely a Közel-Keleten rekedt magyarok helyzetével kapcsolatban. A kabinetnek azt kell mérlegelnie, hogy adott országban nagyobb kockázatot jelent-e a repülőtér használata, mintha ott maradnak az érintettek.